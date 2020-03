6 zasad efektywnej pracy zdalnej. Jak przenieść biuro do domu?

- Każdy z nas korzystając z pracy z domu wypracowuje sobie swoje własne, mniej lub bardziej efektywne metody organizacji czasu. Są dobre sprawdzone metody jak chociażby takie, żeby przygotować swoje miejsce pracy, oddzielić pracę od spraw domowych, wykorzystać czas zaoszczędzony na dojazdy na jakieś formy wysiłku fizycznego czy wręcz zadbać o wygląd, czyli unikać pułapki chodzenia w przysłowiowej piżamie. Warto zaznaczyć, że dom traktowany jest przez wielu pracodawców jako dodatkowe miejsce w którym można wykonywać pracę, i w wielu organizacjach dostęp do tej formy jest otwarty na życzenie pracownika. Prosimy pracodawcę o taką możliwość, jeśli np. uznajemy, że praca z domu pozwoli nam efektywniej dane zadania wykonać - mówi Małgorzata Niewińska, Head of Workplace Strategy and Change Management w CBRE.

- Chciałabym podkreślić, że chociaż mamy już wypracowane zestawy dobrych praktyk, to w aktualnym kontekście zagrożenia epidemiologicznego, w którym organizacje przenoszą prace na home office dla całych zespołów na dłużej niż dzień lub dwa w tygodniu, uczymy się na gorąco tej formy pracy. Będziemy temat monitorować i dzielić się obserwacjami - dodaje.

Z badania Airtasker wynika, że nieproduktywny czas w biurze, który wynosi ok. 37 minut, jest niemal dwa razy dłuższy, niż ten podczas pracy z domu. Motywację, aby pracować sprawniej, gdy zostajemy we własnych czterech ścianach, warto wykorzystać. Dzięki temu będziemy mieli więcej czasu na własne aktywności czy spędzanie czasu z rodziną.

Eksperci CBRE wskazują na sześć najważniejszych zasad, które pozwolą nam odpowiednio wykonywać pracę zdalną:

Zasada 1. Wydziel przestrzeń do pracy w mieszkaniu

Miejsce w domu przeznaczone tylko do pracy nastraja umysł w odpowiedni sposób i pozwala się skoncentrować na zadaniach. Jeśli chcesz być w pełni efektywny zapomnij o sofie. Ustaw stół lub biurko i krzesło, przeznaczone wyłącznie do pracy, tak aby wyraźnie oddzielić tę strefę od przestrzeni do wypoczynku. Uwzględnij odpowiednie oświetlenie i znajdź miejsce na wszystkie przedmioty, które musisz mieć pod ręką, by nie tracić czasu na ich szukanie.

Zasada 2. Uwzględnij krótkie i długie przerwy