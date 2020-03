Agencje: Epidemia Covid-19 coraz bardziej odbija się na globalnej gospodarce

Przerwanie łańcucha dostaw z Chin i innych krajów, zamykanie fabryk z powodu braku części albo kwarantanny, zawieszenie produkcji, a przede wszystkim spadek konsumpcji gospodarstw może "spowolnić gospodarkę USA aż do jej zatrzymania" - pisze Associated Press.

Najważniejszym zagrożeniem dla amerykańskiej gospodarki jest właśnie spadek wydatków indywidualnych konsumentów, którzy zazwyczaj napędzają 70 proc. wzrostu gospodarczego - pisze AP, cytując analityków, którzy uznają, że jeśli przez 30 dni liczne przedsiębiorstwa pozostaną zamknięte, "gospodarka skazana jest na recesję".

Grupa samochodowa PSA, produkująca między innymi marki Peugeot, Citroen i Opel, która zatrudnia we Francji 51 tys. pracowników, zamknie swoje zakłady w Europie do 27 marca - poinformował zarząd koncernu.

Renault zamknie w poniedziałek i wtorek cztery fabryki w Hiszpanii - dwie w Valladolid, w Palencii i Sewilli. "Część naszych dostawców znajduje się w strefach, w których transport został zablokowany" - wyjaśnił rzecznik Renault w Hiszpanii.

Zakłady te zatrudniają niespełna 10 tys. pracowników i produkują między innymi silniki diesla i benzynowe na potrzeby zakładów Renault w innych krajach oraz dla partnerów koncernu - firm Nissan i grupy Daimler (Mercedes).

Włosko-amerykański koncern Fiat Chrysler (FCA) poinformował w poniedziałek w komunikacie, że "zamknie większość swoich fabryk w Europie" do 27 marca. FCA jest producentem marek Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge i Ram.

Brytyjskie koleje, którym grozi utrata płynności, zwróciły się już do rządu z prośbą o pakiet pomocowy w związku ze stratami spowodowanymi tym, że ludzie mniej podróżują, również dlatego, że wielu z nich pracuje z domu. Nowy gubernator Bank of England Andrew Bailey poinformował, że bank podejmie "szybkie kroki", by nie dopuścić, aby krótkoterminowe straty przełożyły się na długotrwały kryzys brytyjskiej gospodarki.

Skandynawskie linie lotnicze SAS ogłosiły, że od poniedziałku zwolnią tymczasowo do 10 tys. osób, czyli 90 proc. pracowników, oraz znacznie zredukują liczbę połączeń. Norwegian Air zapowiada zwieszenie 85 proc. lotów i tymczasowe zwolnienie 7,3 tys. pracowników. W podobnych tarapatach są niemal wszystkie linie lotnicze.