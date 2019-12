Agility w III kwartał zanotował wzrost zysku netto o ponad 8 proc.

Zysk netto od początku roku osiągnął poziom 63,6 mln KWD (209,4 mln USD) i wzrósł o 7,9 proc., EBITDA zwiększyła się o 24,9 proc. do 42,4 mln KWD (139,6 mln USD), Przychody w pierwszych trzech kwartałach wyniosły 1 175,8 mln KWD (3,8 mld USD), o 2,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

„Wyniki za trzeci kwartał są efektem działalności firm z grupy Infrastructure, wszystkie odnotowały wzrosty. Z kolei nasza najważniejsza spółka logistyczna, Global Integrated Logistics (GIL), odczuła negatywne skutki niekorzystnych warunków rynkowych, spowodowanych wojną handlową, która wpłynęła na całą branżę” powiedział Tarek Sultan, CEO i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Agility. „Mimo tego GIL nadal dynamicznie się rozwija i wprowadza kolejne rozwiązania cyfrowe, które zwiększają wydajność operacyjną i poprawiają jakość obsługi klientów.”

Tarek Sultan dodaje: „Inwestujemy w rozwój technologiczny tak, by stać się liderem branży w zakresie rozwiązań cyfrowych. Agility Venture współfinansuje innowacyjne start-upy, które przekształcają łańcuchy dostaw w różnych obszarach, od technologii ekologicznych po e-commerce. Jednocześnie prowadzimy prace rozwojowe, dokonujemy przejęć i pozyskujemy partnerów, by doskonalić naszą usługę, cyfrową platformę logistyczną Shipa. Jesteśmy przekonani, że stanie się kluczowym elementem wyróżniającym nas na rynku i będzie dobrym punktem wyjścia dla przyszłego wzrostu”.

Agility Global Integrated Logistics (GIL)

Zysk operacyjny (EBITDA) GIL zmniejszył się o 1 proc. do 7,8 mln KWD (25,6 mln USD). Przyczyną spadku były wyższe koszty operacyjne, związane z uruchomieniem nowych obiektów oraz inwestycje w transformację cyfrową. Przychody brutto wyniosły 285 mln KWD (938,4 mln USD) i spadły o 2,4 proc. (0,7 proc. przy stałych kursach walut), co jest skutkiem coraz większych wyzwań w branży spedycyjnej. Przychody netto GIL osiągnęły poziom 67,3 mln KWD (221,6 mln USD) i wzrosły o 4 proc. (5,3 proc. przy stałych kursach walut) w porównaniu z III kw. ub.r. Zwiększenie przychodów netto to wynik wzrostów we frachcie morskim, logistyce kontraktowej i projektach logistycznych. Ogólna marża netto GIL ukształtowała się na poziomie 23,6 proc. (22,2 proc. w ub.r.).