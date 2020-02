Akcelerator Technologiczny Gliwice pozyskał start-up, który opracował kompaktowy liofilizator żywności

Prezes TenderHut: po okresie konsolidacji branży IT wchodzimy w inwestycje i ekspansję na kolejne rynki

Liofilizacja jest skuteczną metodą pozwalającą ograniczyć marnowanie produktów spożywczych. Technologia ta umożliwia wieloletnie zakonserwowanie żywności (owoców, warzyw, mięs, ryb, grzybów, ziół i innych) w naturalny sposób, bez dodatku jakichkolwiek substancji konserwujących. Jest to proces czysto fizyczny, który polega wyłącznie na usuwaniu wody w ilości do 98%. Na tle innych technik suszenia liofilizacja żywności pozwala na zachowanie wszystkich wartości odżywczych, a także oryginalnego smaku i aromatu. Produkty tego procesu (liofilizaty) mogą być praktycznie bezkosztowo przechowywane nawet przez 25 lat. Znosi to bariery technologiczne w transporcie żywności i znacząco obniża jego koszt, a tym samym otwiera nowe możliwości dla banków żywności oraz indywidualnych konsumentów.

Start-up FrostX został utworzony przez naukowców wywodzących się z Politechniki Śląskiej i Politechniki Wrocławskiej. Opracowana przez nich technologia jest innowacyjna z uwagi na skalę w jakiej produkowane są liofilizatory. Sama liofilizacja jest znana od wielu lat, jej przydatność została wielokrotnie potwierdzona, ale do tej pory wyłącznie w dużym przemyśle spożywczym i farmacji. FrostX zbudował natomiast urządzenie, które jest dostępne dla użytkownika indywidualnego.