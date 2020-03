Alibaba zakłada laboratorium technologii 5G

Założone w 2017 r. DAMO Academy zajmuje się rozwojem zaawansowanych technologii, m.in. sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Działa tam 15 różnych laboratoriów, w tym najnowszy zespół 5G - wskazała firma w oświadczeniu.

Reuter przypomniał, że Chiny starają się jak najszybciej rozwinąć krajową infrastrukturę piątej generacji, podczas gdy koncerny technologiczne przygotowują się do wprowadzania rozwiązań i aplikacji wykorzystujących najnowszy standard przesyłu danych.

Nagleni przez władze ChRL operatorzy przeprowadzają wdrożenia najnowszych urządzeń telekomunikacyjnych. Obecnie kraj należy do ścisłej czołówki pod względem adaptacji 5G z ok 130 tys. stacji bazowych uruchomionymi do końca 2019 r.