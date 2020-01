Alior: Ceny żywności i napojów wciąż motorem napędowym inflacji

Narodowy Bank Polski opublikował 16 stycznia 2020 r. komunikat o wskaźnikach inflacji bazowej w grudniu 2019 r.

W relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych, czyli podlegających kontroli państwa, wyniosła 3,6 proc., wobec 2,8 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,8 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej; po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,1 proc., wobec 2,6 proc. miesiąc wcześniej.

Tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 2,5 proc., wobec 2,1 proc. miesiąc wcześniej.

"Inflacja w grudniu wg danych finalnych wzrosła o 3,4 proc. rok do roku, zgodnie z odczytem flash" - skomentowała Filipowicz-Rybicka.

Dodała, że nieco wolniejsza była dynamika cen żywności i napojów (6,9 proc.) niż pokazano to przed tygodniem (7 proc.).

"Niemniej ta kategoria pozostaje motorem napędowym CPI, przyspieszając w ub. miesiącu z 6,5 proc. rok do roku w listopadzie" - stwierdziła.

Zdaniem ekonomistów najmocniej do wzrostu przyczyniły się: usługi transportowe (7,5 proc. rok do roku), ubezpieczenia (7,8 proc. rok do roku), łączność (4,3 proc. rok do roku) oraz wolniejszy spadek cen odzieży (-1,3 proc. rok do roku).

"Nasze oczekiwania dotyczące bieżącego roku są niezmienne: w pierwszym kwartale inflacja CPI osiągnie kulminację, powyżej 4 proc. rok do roku, wobec m.in. podwyżek cen prądu, wzrostu akcyzy na alkohol i tytoń oraz wyższych cen wywozu śmieci" - napisała Filipowicz-Rybicka.

Dodała, że w późniejszych miesiącach dynamika spowolni przy słabszym wzroście gospodarczym i wysokiej bazie cen żywności z 2019 r., ale średniorocznie zapewne przekroczy górne odchylenie od celu RPP (3,5 proc.).

Zdaniem Filipowicz-Rybickiej publikacja danych o inflacji "zapewne da dodatkowe argumenty jastrzębiemu skrzydłu RPP" a propos zmiany stóp procentowych, jednak nadal to skrzydło pozostanie w mniejszości. "Polityka monetarna nie zmieni się, wobec oczekiwań powrotu inflacji do celu w dłuższym horyzoncie i przy trwającym spowolnieniu gospodarczym" - podsumowuje ekonomistka.