Ambasador RP: Rosną obroty handlowe między Polską i Ukrainą

Cichocki oszacował, że w ubiegłym roku obroty handlowe między krajami wyniosły ponad 7 mld dol. "Sądząc po dynamice, widać, że w 2020 r. możemy pójść dalej - może 8 albo więcej (mld dol.)" - powiedział.

"Przed nami stoi zadanie i wyzwanie - i przed Ukrainą, i przed Polską - by wyjść z 6-7 mld do 70 mld dol. To całkowicie realne" - ocenił.

Wartość inwestycji to kilkaset milionów dolarów - poinformował.

Ambasador wyjaśnił, że ok. 40 proc. polskich inwestycji na Ukrainie dotyczy sektora bankowego i ubezpieczeniowego. Znaczne inwestycje są też m.in. w dziedzinie przemysłu, budownictwa, a także w branży meblowej i odzieżowej.

Dyplomata zaznaczył, że inwestycje są lokowane nie tylko na zachodzie i w środkowej części Ukrainy, ale również na przykład w obwodzie chersońskim na południu kraju czy charkowskim na wschodzie.

Ambasador zwrócił uwagę na wzrost ukraińskich inwestycji w Polsce. "To bardzo ciekawy trend. (…) Otwiera się coraz więcej firm, zarówno start-upów, jak i dużych przedsiębiorstw" - wskazał.