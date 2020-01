Android stwarza nowe możliwości dla branży magazynowej

Najpopularniejszy system operacyjny na świecie powstał z myślą o sektorze konsumenckim, ale dzisiaj obejmuje swoim oddziaływaniem również sektor komercyjny. I rośnie w siłę. Według wyliczeń Zebra Technologies udział urządzeń działających w oparciu o system Android to już 53% całościowej sprzedaży urządzeń Zebry na polskim rynku. W 2017 roku było to niespełna 10 proc.

– Przedsiębiorcy coraz częściej zdają sobie sprawę z faktu, że migracja do systemu Android to dla firm z branży magazynowej, produkcyjnej czy dystrybucyjnej szansa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej. To nowocześniejsze, bardziej ergonomiczne urządzenia, przyjazne interfejsy znacznie upraszczające onboarding nowych pracowników i cała gama narzędzi software`owych, które otwierają zupełnie nowe możliwości w zakresie zarządzania, obsługi procesów i usprawnienia działań. Te kwestie w dużej mierze będą nadawać ton w dyskusji o przyszłości branży magazynowej – mówi Marek Kuropieska, prezes zarządu firmy Aspekt sp. z o.o.

Dyskusje będą szczególnie gorące w 2020 roku, bo z rynku urządzeń mobilnych klasy korporacyjnej wycofał się właśnie inny technologiczny gigant. W styczniu 2020 roku Microsoft ostatecznie wstrzymał wsparcie dla systemu Windows na urządzenia mobilne. Tymczasem wiele firm zajmujących się produkcją, dystrybucją czy magazynowaniem nadal wykorzystuje urządzenia mobilne działające w oparciu o Windows.

- Trzeba powiedzieć jasno - to są w tej chwili rozwiązania przestarzałe. System, w oparciu o który działają te urządzenia nie będzie aktualizowany, a to oznacza rosnące zagrożenie dla bezpieczeństwa danych, dla codziennego funkcjonowania i stale zwiększający się dystans do konkurencji, która wdrożyła już u siebie system Android – mówi Marek Kuropieska.

Tym i pokrewnym kwestiom poświęcona będzie otwarta konferencja „Rewolucja ANDROID - zmiany w mobilnych systemach operacyjnych”, którą firma Aspekt Sp. z o.o. organizuje 26 lutego w Katowicach.