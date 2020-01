Aplikacja Too Good To Go radzi jak ograniczyć marnowanie jedzenia

Ponad 2 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, do 800 tys. potrzebujących trafi pomoc żywnościowa

Banki Żywności potrzebują producentów i dostawców do żywnościowych programów pomocowych

Choć droga jeszcze daleka, Polska już zaczęła wprowadzać zmiany systemowe w tym zakresie. Do 18 lutego 2020 roku przedsiębiorstwa o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych, których sprzedaż żywności stanowi co najmniej połowę przychodów, mają obowiązek podpisania umów z organizacjami pozarządowymi. Do tej pory przepisy obowiązywały tylko sklepy wielkopowierzchniowe.

Jeśli chodzi o obywateli, przytłoczeni ilością i złożonością danych o stanie środowiska, zwykli ludzie często czują się bezradni. Dobra wiadomość jest taka, że już teraz obywatele mogą wesprzeć starania ONZ, angażując się w proste, acz przynoszące wymierne efekty, działania. Przedstawiamy cztery proste kroki, dzięki którym każdy z nas może znacznie ograniczyć marnowanie jedzenia.

#1. Grunt to dobry plan - niezawodna lista zakupów

Jak podaje przygotowany przez Banki Żywności raport “Nie marnuj jedzenia 2019”, 42% Polaków przyznaje się do marnowania jedzenia. Według badania, w 22% przypadków jest to spowodowane zbyt dużymi zakupami. Brak wcześniej przygotowanej rozpiski potrzebnych produktów zwiększa szanse uleganiu promocjom i kompulsywnym decyzjom zakupowym. Dlatego idąc do sklepu, warto sprawdzić stan lodówki i uzbroić się w niezawodną listę zakupów.

#2. Pokochaj resztki - “Doggy bag”

Popularne na Zachodzie, a w szczególności w Stanach Zjednoczonych, “doggy bags”, czyli przygotowane na wynos resztki (np. z restauracyjnej kolacji), w Polsce są dopiero rozpoczynającym się trendem. Restauracje coraz częściej oferują klientom zabranie niezjedzonej potrawy do domu, dzięki czemu nie ląduje ona w koszu. Każdy klient ma również możliwość samemu poprosić o zapakowanie niedojedzonej porcji i nie powinno być to powodem do wstydu, a wręcz przeciwnie. Dzięki temu wyprodukowane jedzenie nie marnuje się, a resztki mogą zyskać drugie życie, jako baza nowej potrawy w domowej kuchni.

#3. Niezmarnowany 1% podatku dla Banków Żywności

Banki Żywności obejmują pomocą około 1,6 miliona osób, a każda złotówka to 8 kg uratowanej żywności, z której można przygotować aż 16 posiłków. 31 Banków Żywności działających na terenie całego kraju tworzy Federację Polskich Banków Żywności. Wszystkie są organizacjami pozarządowymi o statusie stowarzyszenia lub fundacji, którym można przekazać 1% podczas rozliczenia podatkowego. Środki z darowizny przeznaczane są na działalność, a w szczególności transport uratowanego jedzenia, dzięki czemu trafia ono do najbardziej potrzebujących.