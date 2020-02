Ardanowski o WPR: trzeba wprowadzić pojęcie sprawiedliwości w polityce europejskiej

Szef resortu rolnictwa pytany na antenie Radia 24, czy poniedziałkowa konferencja ministrów rolnictwa państw Trójmorza w Warszawie ma być rodzajem "grupy nacisku" w walce o lepszy budżet unijny na lata 2021-2027 zaznaczył, że nie ma możliwości, żeby sektor zaangażował się "bez pieniędzy" w nowe unijne cele, jak np. zmiany klimatyczne. "Nowe wyzwania, które gołym okiem widzimy (...) potrzebują pieniędzy" - podkreślił.

Wskazał, że dyskusja nt. unijnego budżetu jest na ostatniej prostej, a "propozycja poprzedniej Komisji Europejskiej była nie do przyjęcia".

Ardanowski zaznaczył, że na warszawską konferencję zaprosił ministrów rolnictwa naszej części Europy. "To jest ważne spotkanie, ponieważ pokazuje, że - może pierwszy raz od dawna - ta część Europy nie występuje w rozproszeniu. Nie klamkuje u bogatszych" - mówił. Dodał, że wszystkie te kraje dotąd były "traktowane gorzej: mają niższe dopłaty, mają swoje problemy, podobnie jak całe rolnictwo europejskie".

Minister podkreślił, że na spotkaniu będzie obecny, jako reprezentant rolników całej Europy, unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. Odwołując się do jego słów podkreślił, że w polityce europejskiej "trzeba wprowadzić również pojęcie sprawiedliwości, nie tylko kalkulacji, tabelek". Dodał, że spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, który zaproponował, by podczas spotkania z ministrami Trójmorza pokazać, jak Polska wieś i rolnictwo są w naszym kraju ważne.

"Polska jest dużym producentem i musi eksportować, bo Polacy nie zjedzą tej żywności, którą wytwarzamy. Ona się w miarę dobrze sprzedaje, przekroczyliśmy ponad 30 mld euro, to licząca się pozycja" - mówił. Podkreślił, że istotne jest to, że mamy bezpieczeństwo żywnościowe. "To jest sytuacja nie wszędzie na świecie występująca" - powiedział. Podkreślił też, że Polska chce przekonywać Europę do rolnictwa nowoczesnego, które wraca do tradycji, do współpracy z przyrodą.

Regionalna konferencja ministrów rolnictwa państw UE w Warszawie jest poświęcona przyszłości wspólnej polityki rolnej w kontekście nowych wyzwań wobec rolnictwa. Podczas niej ma zostać podpisana Wspólna Deklaracja Ministrów Rolnictwa.