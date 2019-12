Ardanowski: Od stycznia 2020 r. ruszą zapisy do giełdy towarów rolnych

W marcu przyszłego roku ma ruszyć pilotaż projektu "Platforma Żywnościowa", który zakłada stworzenie towarowej giełdy produktów rolnych. Minister powiedział, że Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie, we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR), realizuje końcowy etap tego projektu. "Mam informacje, że to idzie dobrze" - powiedział Ardanowski.

"Od stycznia 2020 r. uruchamiamy zapisy do giełdy, która będzie obracała towarami rolnymi. Na początku będzie to pszenica" - powiedział minister. W przyszłości - jak mówił - na giełdzie pojawią się też inne produkty rolne. "Pewnie to będzie kukurydza, będą też inne produkty, tak żeby te duże gospodarstwa - ale również zorganizowani rolnicy, którzy zajmują się obrotem zbożem - mieli możliwość oferowania dużych partii towaru" - zaznaczył. Jego zdaniem giełda żywnościowa określi poziom cen produktów rolnych, który będzie ważnym wskaźnikiem dla obrotu tymi towarami w Polsce.

Na nowym rynku przewidziano dwa rodzaje transakcji: cykliczne, cotygodniowe sesje, do których potrzebne będzie 50 ton zboża, oraz aukcje specjalne, organizowane na życzenie uczestników rynku, do których potrzebne będzie 250 ton towaru.

Minister wyjaśnił, że nowej giełdzie będzie towarzyszył system autoryzowanych magazynów, do których od rolników trafi zboże. Dodał, że giełda jest otwarta dla wszystkich, którzy mają większe partie towaru. "Na razie będziemy działać w systemie transakcji spotowych, czyli na towarze zgromadzonym w magazynach. Docelowo będą tam również opcje transakcji terminowych, które będą dotyczyły produktów wytworzonych w przyszłości" - wskazał.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że towarowe giełdy produktów rolnych działają w Stanach Zjednoczonych i we Francji. "O tym się mówi w Polsce od kilkunastu lat, tylko nikt jakoś nie był w stanie tego wdrożyć" - wskazał.

Jednym z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest podniesienie dochodów rolników, m.in. przez umożliwienie im obrotu płodami rolnymi na giełdzie - tłumaczy Ardanowski. "Chcemy wzmocnić dochody rolników, ale nie z jakiś transferów socjalnych czy dotacji, ale z tego, co jest wynikiem pracy rolników, czyli ich mocniejsze umocowanie w rynku, a co za tym idzie - lepsze ceny produktów rolnych" - powiedział. Zwrócił jednocześnie uwagę, że na wolnym rynku trudno narzucić cokolwiek firmom skupującym. "Można eliminować oszustwo, wykorzystywanie swoich przewag, natomiast żadnej ceny nikomu narzucić nie można" - stwierdził minister.