Ardanowski: Produkcja żywności zgodnie z wytycznymi Zielonego Ładu wymaga wsparcia finansowego

Jan Krzysztof Ardanowski odniósł się do koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. – To, co zaproponowała Komisja Europejska, jest odpowiedzią na zmiany klimatyczne, na oczekiwania konsumentów oraz na coraz większą presję ze strony organizacji chroniących przyrodę i organizacji nazywających się ekologicznymi, choć ta nazwa jest nadużywana – mówił Jan Krzysztof Ardanowski.

Dodał, że Zielony Ład dotyczy całego spektrum gospodarki europejskiej – przemysłu, transportu, usług, w tym rolnictwa. – Jeżeli mamy przyjąć nowe zobowiązania wynikające z zapisów Zielonego Ładu i rolnictwo ma również reagować na zmiany klimatyczne poprzez obniżenie emisji, zwiększenie absorpcji dwutlenku węgla, śledzenie śladu węglowego, większą troskę o wodę, glebę, bioróżnorodność, to rolnictwo musi być w tym kierunku wsparte – tłumaczył Ardanowski.

Zaznaczył, że tak samo uważają wszyscy ministrowie rolnictwa, którzy uczestniczyli 24 lutego w Warszawie w spotkaniu krajów Trójmorza.

– I to przebija się coraz bardziej również w deklaracjach finansowych Unii Europejskiej. Propozycja, która trafiła 21 lutego na Radę Europejską jest znacznie lepsza niż ta, która "leżała na stole" przez dwa lata. Korzystniejsza dla polityki rolnej całej UE i dla Polski. To jest jeszcze za mało, jeszcze będziemy przekonywać następnymi argumentami do zwiększenia udziału finansowego we wspieraniu nowych wyzwań, które Zielony Ład formuje – zaznaczył.

Podkreślił, że obecnie istnieje nowy paradygmat nowoczesnego rolnictwa, inny niż ten, którego uczył się na studiach. – Mówiono wtedy, że z rolnictwa trzeba wycisnąć jak najwięcej – ma być jak najwyższa wydajność plonów i jak największe wykorzystanie zwierząt. Aby uzyskać te efekty, prawie wszystko było dozwolone. Takie podejście nie definiuje już rolnictwa nowoczesnego – wyjaśniał.

Ardanowski tłumaczył ponadto, że trzeba zacząć mówić o rolnictwie europejskim nie tylko jako o zjawisku wspólnym dla całej unii, ale również precyzyjnie pokazać, jak różni się rolnictwo w poszczególnych krajach.

– Dobre, nowoczesne rolnictwo to uprawa i hodowla prowadzone z poszanowaniem tego, czego oczekuje od nas społeczność ludzka. Dlatego trzeba patrzeć racjonalnie – jeżeli rolnictwo ma ograniczyć stosowanie nawozów, ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin, nawet z grupy antybiotyków dozwolonych, to bez porównania mniejszą presję na środowisko mają kraje z naszej części Europy – zaznaczył.