Ardanowski zapowiada poparcie Dudy

Prezydent: Gospodarka 4.0 to kolejny etap rozwoju świata, w którym chcemy brać udział

"Takiego wspaniałego prezydenta, tak rozumiejącego polską wieś, jej problemy, jej szanse, jej marzenia, jej nadzieje, nie sądzę, żebyśmy w przyszłości mieli lepszego" - mówił Ardanowski podczas obchodów 146. rocznicy urodzin Wincentego Witosa w Wierzchosławicach (woj. małopolskie).

"Dlatego proszę być przekonanym: polska wieś panu ufa, polska wieś docenia to wszystko, co w pierwszej kadencji, ale również wcześniej pan czynił. Jest pan naszą nadzieją i zrobimy wszystko, żeby w maju wyniki wyborów były korzystne da pana, ale przede wszystkim korzystne dla Polski, bo dla mnie jest to tożsame" - zapewnił.

Zaznaczył, że Wincenty Witos walcząc o równouprawnienie chłopów, podkreślał odpowiedzialność chłopów za państwo, a także rolę państwa i jego odpowiedzialność za sprawy mieszkańców wsi. Dodał, że "tylko państwo" może wziąć odpowiedzialność za groźne zjawiska klimatyczne i rozprzestrzeniające się choroby zwierząt. Powołał się w tym kontekście na specustawę o ASF zwiększającą prawa myśliwych. Według niego ci, którzy głosowali przeciw ustawie, "szkodzą polskiej wsi".