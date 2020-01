ARiMR ostrzega przed fałszywymi kontrolerami

Komisja senacka nie wniosła poprawek do ustawy ws. dopłat do dobrostanu krów i świń

"Nasz Dziennik" pisze o rolnikach, którzy otrzymali wiadomości e-mailowe, autorstwa rzekomo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. "Z treści wiadomości wynikało, że zawiera ona link do pobrania faktury, którą rolnik miałby uregulować. Po kliknięciu w link następowało przekierowanie na stronę, z której automatycznie pobierane jest złośliwe oprogramowanie lub wirusy" - napisano w tekście.

Jak podkreśliła cytowana przez gazetę policja, każdy użytkownik internetu powinien zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa w sieci, m.in. zainstalować na komputerze oprogramowanie antywirusowe, oraz dbać o to, by na bieżąco było ono aktualizowane. Nie powinno się również otwierać hiperłączy bezpośrednio z otrzymanego e-maila. "Szczególnie ważne jest również to, żeby nie przesyłać e-mailem" żadnych danych osobowych" - czytamy.

Rzecznik prasowy ARiMR Paweł Mucha ostrzegł z kolei przed oszustami podającymi się za kontrolerów Agencji. "Przestrzegamy rolników, żeby nie dali się nabrać fałszywym kontrolerom, którzy podszywają się pod pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" - zaznacza Mucha. Dodaje, że w razie najmniejszych podejrzeń należy zadzwonić do biura powiatowego lub oddziału regionalnego Agencji.