ARiMR: Rolnicy mogą ubiegać się o dotacje do nawadniania gospodarstw

Koronawirus a branża piwna. Jaki może być wpływ na sektor piwa? Koronawirus może mieć negatywny wpływ na sektor alkoholi w Europie, ale wpływ na branżę piwną będzie mniejszy niż na branżę spirytusową – ocenia agencja Moody's Investors. Producenci piwa, których część przychodów pochodzi z Chin jak np. Carlsberg Group, mogą zanotować zachwianie w wynikach finansowych.