ARR w Częstochowie przeznaczy 8,3 mln zł dotacji na szkolenia pracowników małych i średnich firm

Dzięki dwóm innym, trwającym i realizowanym przez ARR projektom nowe umiejętności uzyskało już ponad 2 tys. pracowników małych i średnich przedsiębiorstw z Częstochowy i subregionu - podał w poniedziałek częstochowski magistrat.

"Mamy kolejne środki dla na szkolenia dla pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, po które firmy będą mogły sięgnąć dzięki Agencji Rozwoju Regionalnego. Liczymy, że z tego wsparcia w największym stopniu skorzystają częstochowianki i częstochowianie oraz mieszkańcy okolicznych gmin i powiatów, stanowiący naturalne zaplecze kadrowe dla częstochowskich firm" - powiedział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Z nowym projektem o nazwie "Operator wsparcia finansowego MŚP w województwie śląskim" ARR ruszy z początkiem czerwca. Umożliwi on dofinansowanie szkoleń czy doradztwa - usług wpisanych do prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - Bazy Usług Rozwojowych. Posłużą one nabyciu, utrzymaniu lub rozwojowi wiedzy i kompetencji osobom pracującym w mikro-, małych bądź średnich przedsiębiorstwach, zarówno kadry zarządzającej, jak i ich pracowników.

Dofinansowanie będzie uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa i może sięgnąć nawet 80 proc. wartości netto usługi szkoleniowej czy doradczej. Maksymalna kwota dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo wynosi 100 tys. zł, a dla jednej usługi rozwojowej - 5 tys. zł. Wsparciem ma zostać objętych przynajmniej 1110 osób, pracujących w co najmniej 270 małych i średnich przedsiębiorstwach, w tym 120 osób powyżej 50. roku życia oraz 330 osób o niskich kwalifikacjach.

Budżet części projektu realizowanego przez ARR - który potrwa do końca maja 2022 roku - to ponad 10 mln zł, z czego ponad 8 mln zł stanowi dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego. Trzy inne podmioty z regionu śląskiego uczestniczące w projekcie będą dysponować podobnymi kwotami.

ARR przypomina też o realizowanych już projektach, umożliwiających dofinansowanie usług rozwojowych, w tym szkoleń. Pierwszy, trwający od kwietnia 2017 r. to "Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników". Częstochowska ARR - jako lider - realizuje go z partnerami z Warszawy, Sosnowca i Bielska-Białej. Do końca zeszłego roku liczba osób objętych wsparciem przekroczyła 10 tys., w tym - poprzez częstochowską ARR - ponad 2 tys.