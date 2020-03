Badanie BIG InfoMonitor: 44 proc. Polaków traci do 200 zł miesięcznie m.in. z powodu marnotrawstwa żywności

Jak powiedziała PAP ekspertka BIG InfoMonitor Halina Kochalska, z zakupami w sklepach spożywczych mają problemy nawet sumiennie planujący wydatki. Osoba, która najczęściej zapełnia lodówkę, a potem śmietnik, to statystycznie zarówno kobiety, jak i mężczyźni między 35 a 54 rokiem życia, z miast średniej wielkości.

Z przemyślanymi zakupami w ogóle, nie tylko żywności, największe problemy ma młody mężczyzna, między 18 a 24 rokiem życia, z dużego miasta. "Aż 54 proc. panów wchodzących w dorosłość marnotrawi pieniądze na nieprzemyślane zakupy o wartości do 200 zł miesięcznie" - powiedziała. Najlepiej wypadają osoby starsze, w szczególności między 65 a 75 rokiem życia. W tej grupie blisko trzy czwarte badanych mówi, że nie traci w ten sposób pieniędzy.

Autorzy badania przeprowadzonego przez Quality Watch dla BIG InfoMonitor podkreślili, że na nietrafione zakupy wydaje pieniądze ponad połowa z nas (55 proc.). 44 proc. badanych zadeklarowało, że co miesiąc ubywa im z tego powodu z portfela do 200 zł; 8 proc., czyli co dwunasty przyznaje, że marnuje nawet do 500 zł, a kolejne 3 proc., że jest to do 1 tys. zł i więcej.

Rodacy, którzy przyznają się do nieprzemyślanych zakupów, podkreślają, że najczęściej popełniają błędy przy zakupie produktów spożywczych. To aż 67 proc. wskazań. Drugie w kolejności są używki - wymienia je blisko jedna trzecia badanych (31 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się ubrania (28 proc.) oraz "przyjemne spędzanie czasu" - czyli restauracje (22 proc.) i hobby (19 proc.).

Kochalska zwróciła uwagę, że im wyższe wykształcenie, tym więcej osób nierozsądnie wydających pieniądze. "Oprócz dyplomu marnotrawstwu sprzyja także stan konta" - dodała. Aż 20 proc. spośród osób określających swoją sytuację finansową jako bardzo dobrą: "jesteśmy zamożni, nie musimy oszczędzać nawet na większe wydatki" potrafi stracić miesięcznie na nietrafione zakupy ponad 1 tys. zł - wskazała.

Matnotrawienie żywności to domena najczęściej osób między 35 a 54 rokiem życia, z miast średniej wielkości. Ale do kosza chleb, jogurty czy mięso wyrzucają też respondenci odczuwający problemy finansowe, u których co najmniej raz w miesiącu pojawia się kłopot z opłaceniem bieżących zobowiązań . W tej grupie, jak powiedziała, połowa badanych przyznaje się, że traci w ten sposób pieniądze.