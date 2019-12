Badanie: Jak bardzo pracownicy w Polsce są zadowoleni ze swojej pracy?

Wydarzenia społeczne 2019 r.: trzynasta emerytura, poszerzone 500 plus i strajk nauczycieli

Jak bardzo pracownicy w Polsce są zadowoleni ze swojej pracy? Średnio, co potwierdzają wyniki badania Hays Poland przeprowadzonego na koniec roku 2019. Okazuje się, że w pełni pozytywnie o swojej satysfakcji z pracy mówi mniej niż połowa zatrudnionych, a tyle samo określa poziom swojego zadowolenia na średni, przeciętny. Pozostała grupa 20 proc. pracowników wskazuje przy tym na niski, a nawet bardzo niski poziom satysfakcji. Dla pracodawców to niezwykle ważna informacja, ponieważ postrzeganie swojego miejsca pracy ma kluczowe znaczenie w podejmowaniu decyzji o pozostaniu w firmie. Wpływa także na zaangażowanie pracownika w wykonywanie obowiązków służbowych i gotowość do wysiłku w celu osiągania coraz lepszych wyników.

– Poczucie satysfakcji z pracy pomaga budować pozytywną postawę pracownika wobec zespołu, działu, zmian, problemów czy całej organizacji – wyjaśnia Agnieszka Kolenda, dyrektor w Hays Poland. – Doświadczenia firm na świecie potwierdzają, że o sukcesie organizacji decyduje zaangażowanie jej pracowników, a sukces w pracy najczęściej osiągają ludzie, którzy wykonują swoje zadania z zainteresowaniem i zadowoleniem – dodaje.

Wewnętrzne poczucie zadowolenia z pracy to skomplikowana mieszanka kilku czynników, w tym aspektów psychologicznych, socjologicznych i pozamaterialnych. To właśnie wśród nich warto szukać pomysłów na to, w jaki sposób zadbać o poczucie satysfakcji z pracy i jednocześnie o wyniki biznesowe.

Z badania Hays Poland wynika, że największy odsetek osób bardzo wysoko oceniających swoje zadowolenie to osoby najmłodsze, poniżej 20 lat. Z kolei najwięcej nieusatysfakcjonowanych pracowników to osoby w przedziale 50-60 lat, dla których rynek pracy – mimo pozytywnych sygnałów – wciąż nie jest łaskawy. Satysfakcja z pracy powiązana jest też z poziomem wynagrodzenia. Im wyższe dochody, tym większe zadowolenie z pracy.

