Badanie: Lepszy wizerunek Polski przyciągnie wartościowych pracowników z Ukrainy

Według ekspertów Personnel Service, konieczne jest zbudowanie i wdrożenie długofalowej strategii wizerunkowej Polski na Ukrainie. Taka strategia do tej pory nie została opracowana. W komunikację powinien zaangażować się m.in. rząd, ale też firmy i instytucje zainteresowane zatrudnianiem pracowników ze Wschodu.

- Ukraińcy chcą pracować w Polsce, bo mogą u nas lepiej zarobić i łatwo się porozumieć. To kluczowe atuty, istotne dla większości imigrantów zarobkowych, ale jako kraj mamy tych atutów dużo więcej. Jest u nas bezpiecznie, sytuacja społeczno-gospodarcza jest stabilna, a miejsc pracy nadal tworzy się całkiem sporo. Do tego wysoki poziom życia zachęca do osiedlania się na dłużej. Jednak o tych zaletach Polski mówi się niewiele, co jest błędem zwłaszcza z punktu widzenia rosnącej konkurencji o pracowników z Ukrainy na arenie międzynarodowej. Dobrze prowadzona komunikacja wizerunkowa mogłaby przyciągnąć do nas wartościowych pracowników – mówi Krzysztof Inglot, Prezes Personnel Service.

Z „Barometru Imigracji Zarobkowej – II półrocze 2019” wynika, że zaledwie 2% pracowników z Ukrainy jest zdania, że wizerunek Polski w ich ojczyźnie jest zły. Co piąty jest przekonany o neutralnym postrzeganiu, a zdecydowana większość (69%) wskazuje na pozytywny obraz. Okazuje się jednak, że na pytanie precyzujące, o to czy Polska powinna bardziej zadbać o poprawę swojego wizerunku na Ukrainie aż 3 na 4 osoby odpowiadają, że tak. Tak wysoki odsetek wskazań na wizerunkowe niedociągnięcia to efekt braku strategii budowania pozytywnego obrazu Polski na Ukrainie. W tym momencie ton komunikacji często wyznaczają przekazy medialne skupiające się na negatywnych historiach czy trudnościach pracowników z Ukrainy w Polsce. Brakuje natomiast systematycznych działań mających na celu podkreślanie synergii czy korzyści wynikających ze współpracy Polski i Ukrainy.

Wizerunkowi Polski na Ukrainie na pewno pomaga fakt, że język polski i ukraiński są do siebie zbliżone. To najważniejszy atut naszego kraju wskazywany w przez 64% pracowników z Ukrainy. Dodatkowo, połowa kadry ze Wschodu docenia krótszą i tańszą podróż do Polski, niż do innych krajów, a 17% jako duży atut wskazuje darmowe zakwaterowanie, które często pracodawcy oferują jako benefit. Dla 16% osób ważna w wyborze Polski jako miejsca emigracji zarobkowej jest obecność na miejscu rodziny i przyjaciół z Ukrainy, a 13% docenia legalność zatrudnienia.

– Prowadzimy badanie nastrojów wśród pracowników z Ukrainy, którzy mają doświadczenia pracy w Polsce. To dla nas naturalna grupa respondentów. To oni wiedzą co w naszym kraju im się podoba, a nad czym musimy jeszcze popracować. I to właśnie te osoby mówią wprost, że mamy sporo atutów, ale nie wykorzystujemy tego dostatecznie, bo nie komunikujemy tych przewag. A taka wymiana i komunikacja skierowana do Ukraińców na pewno pozytywnie wpłynęłaby na zacieśnianie naszej współpracy, która z punktu widzenia gospodarki jest niezwykle istotna – podsumowuje Krzysztof Inglot.