Banki Żywności potrzebują producentów i dostawców do żywnościowych programów pomocowych

„W Polsce ilość osób w potrzebie jest ogromna ilość,. To ponad 2 mln osób i ta liczba rośnie, bowiem w 2018 roku było ich ok. 1,6 mln. Ok. 31 istniejących Banków Żywności, które działają od 25 lat, dociera poprzez organizacje patronackie do ok. 800 tys. osób potrzebujących” - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Dorota Jezierska.

„Jeśli chodzi o Program Operacyjny Pomocy Żywnościowej to producenci, którzy chcą dostarczać w tym programie żywność muszą stanąć do przetargów organizowanych corocznie przez KOWR. To iż podprogram 2019 rusza dopiero teraz w 2020 jest spowodowane tym, że zostały unieważnione pierwsze przetargi i teraz spływa żywność z kolejnych przetargów. Dlatego muszę zaznaczyć, że wszyscy producenci, którzy chcieliby realizować tego typu dostawy muszą bardzo dokładnie przeczytać wytyczne przetargowe i spełnić wszelkie kryteria” - dodaje.

„Chcę też podkreślić, że producenci dostarczający żywność do Banków Żywności spełniają warunki zwolnienia z VAT, dlatego zachęcamy producentów i dostawców do uczestnictwa, bo bardzo nam na tym zależy. Współpraca Banków Żywności z producentami i dostawcami rozpoczyna się w momencie ustalania terminów dostaw” – zaznacza Dorota Jezierska i dodaje, że w podprogramie 2019 Banki Żywności otrzymają 36 tys. ton produktów, które dotrą do 800 tys. potrzebujących.

Wymienia, że mowa o takich artykułach jak m.in. mleko, soki, sery podpuszczkowe, kasza, ryż, makarony, olej, czy warzywa w puszkach jak np. groszek z marchewką. Banki Żywności przekazują je np. domom opieki, domom dziecka, domom Samotnej Matki, emerytom, noclegowniom czy rodzinom potrzebującym, osobom starszym, samotnym i chorym.

Banki Żywności zajmują się m.in. magazynowaniem i dystrybucją żywności dostarczanej przez producentów w ramach POPŻ – docierają do osób w trudnej sytuacji życiowej poprzez ogromną sieć lokalnych organizacji partnerskich. Banki współpracują z ponad 3 tys. organizacji charytatywnych z całej Polski.

Barbara Kostrubiec, p.o. dyrektora Departamentu Wspierania Konsumpcji w Krajowym Ośrodku Wspierania Rolnictwa tłumaczy, że KOWR organizuje przetargi na każdy kolejny podprogram zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych, gdzie są wpisane określone warunki uczestnictwa.