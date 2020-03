BCC: Rozwiązania przeciwko marnowaniu żywności powinny iść w kierunku zachęt a nie kar

Zgodnie z obowiązującym już stanem prawnym np. w sytuacji, gdy zbliża się termin ważności danego produktu, przedsiębiorca staje przed dylematem, co z tym towarem zrobić. Zostawić na półkach z nadzieją, że ktoś go kupi (jeśli jednak to nie nastąpi, przedsiębiorca zapłaci karę oraz ściągnie na siebie ryzyko przeprowadzenia kontroli przez aparat państwa, co wiąże się także z ewentualnymi dodatkowymi sankcjami), czy też od razu oddać towar, unikając w ten sposób ryzyka nałożenia sankcji.

W ocenie BCC w tej sytuacji ponosi jednak duże straty w postaci kosztu zakupu towaru. Według BCC rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę jest błędne, powoduje bowiem to, że przedsiębiorca może

zostać ukarany za to, że nie sprzedał zakupionego przez siebie towaru.

- Oczywistością jest, że nikomu tak jak przedsiębiorcy nie zależy na tym, aby towar się sprzedał. Wówczas nie dochodzi do marnowania żywności, a przedsiębiorstwo zarabia i może dzięki temu dalej funkcjonować - czytamy w stanowisku organizacji.

Zdaniem BCC, rozwiązania ustawowe powinny pójść w kierunku zachęt dla przedsiębiorców do tego, aby przyłączali się dobrowolnie do procesu ograniczania marnowania żywności poprzez wprowadzenie systemu ulg dla przedsiębiorców np. podatkowych.