Bez znacznego wzrostu inwestycji krajowych czeka nas dalsze spowolnienie tempa wzrostu PKB

W obszarze finansów publicznych najważniejszym wydarzeniem w ostatnim czasie było przyjęcie przez rząd pod koniec grudnia 2019 roku projektu budżetu państwa na 2020 r. i przesłanie go do Sejmu na początku stycznia do dyskusji i akceptacji.