Boże Narodzenie prawosławnych i wiernych innych obrządków wschodnich

Według danych soboru biskupów polskiej Cerkwi, ponad 90 proc. prawosławnych parafii w kraju stosuje w życiu religijnym właśnie kalendarz juliański. Dzieje się tak zwłaszcza we wschodniej części Polski, w tym w województwie podlaskim, gdzie są największe w Polsce skupiska prawosławnych.

Rodziny świętujące w tym terminie Boże Narodzenie w poniedziałkowy wieczór zasiadły do kolacji wigilijnej. Postny posiłek zaczynał się od modlitwy i dzielenia prosforą - chlebem liturgicznym używanym w Kościele wschodnim do konsekracji i komunii. Potem wielu prawosławnych udało się do cerkwi na nocne, kilkugodzinne uroczystości religijne. Zależnie od lokalnej tradycji, najczęściej rozpoczynały się one o północy lub dwie godziny później.

W okolicznościowych orędziach z okazji Bożego Narodzenia, w tradycji Cerkwi prawosławnej nazywanego też "zimową Paschą", hierarchowie tego Kościoła przestrzegają przed sekularyzacją, liberalizacją życia cerkiewnego i rosnącą obojętnością religijną.

"Prawosławny wierny musi być wrażliwy we wszystkich aspektach dotyczących swojej wiary" - zaznaczył w swoim liście z okazji świąt, sobór biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, pisząc o sekularyzacji, ale także i o liberalizacji życia cerkiewnego. Hierarchowie zwrócili też uwagę na znaczenie "uświęcenia w Duchu" i bycia pełnowartościowym uczestnikiem życia Cerkwi.

Z kolei na problem rosnącej - jego zdaniem - obojętności religijnej, zwrócił uwagę w swoim orędziu ordynariusz prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej abp Jakub. "Jest coraz więcej tych, którzy - choć nie negują istnienia Boga, jak to robią ateiści - to jednak dochodzą do wniosku, że Bóg jest im niepotrzebny, a nawet zbędny. W swym dobrobycie nie czują potrzeby modlitwy, a prawdy ewangeliczne stają się niewygodne" - napisał hierarcha. Przestrzegł, że z takiej postawy rodzi się "oziębłość duchowa, prowadząca do umierania ducha".

Według kalendarza juliańskiego Boże Narodzenie świętują też grekokatolicy, których skupiska są m.in. na Podkarpaciu. Główne uroczystości wiernych tego Kościoła odbyły się w archikatedrze pw. Jana Chrzciciela w Przemyślu. W tym regionie uroczystości odbyły się też w Komańczy, Sanoku, Rzepedzi, Mokrem, Ustrzykach Dolnych i Zyndranowej.