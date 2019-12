BP stawia na recykling plastików

Głównym celem nowej inicjatywy jest przyśpieszenie komercjalizacji metod pozwalających na przerobienie trudnych do recyklingu form plastiku na składniki prostsze do ponownego wykorzystania - zapowiedziała firma w oświadczeniu.

W konsorcjum są m.in. Danone, Unilever i ALPLA - firma specjalizująca się w recyklingu. Unilever zobowiązał się do recyklingu większej ilości plastiku, niż wykorzystuje w swoich produktach, do 2025 r.

BP podąża śladami rywala Total, który w zeszłym tygodniu ogłosił, że we współpracy z m.in. Nestle i Marsem zainicjuje przemysł chemicznego recyklingu na terytorium Francji - przypomniał Bloomberg.

"To ważny krok w kierunku gospodarki cyrkulacyjnej dla przemysłu poliestrowego. Jesteśmy jednak świadomi, że sami nie stworzymy pełnej cyrkulacji" - dyrektorka ds. petrochemii Rita Griffin.

BP już wcześniej pracowało nad techniką Infinia, która może być wykorzystywana do przerabiania trudnego w recyklingu politereftalanu etylenu (PET), wykorzystywanego m.in. do produkcji plastikowych butelek napojów gazowanych. Brytyjski koncern paliwowy zapowiedział także wart 25 mln dolarów projekt budowy pilotażowego zakładu recyklingowego na terytorium USA. Jego celem będzie sprawdzenie ekonomicznej opłacalności Infinii.

W chwili obecnej jedynie 12 proc. butelek PET na świecie jest ponownie wykorzystywanych w produkcji nowych opakowań, pomimo tego, że do recyklingu trafia ok. 75 proc. z nich. Pozostała cześć jest wykorzystywana w zastosowaniach, które wymagają utylizacji opakowania po zużyciu - wskazało BP.

Obecne inwestycje w nowe technologie takie jak samochody elektryczne zaczynają obniżać popyt na ropę. Głównym obszarem wzrostu dla tego rynku aż do 2040 r. mają stać się produkty petrochemiczne wykorzystywane do tworzenia opakowań i plastików - wynika z danych Bloomberg New Energy Finance. Jednocześnie agencja ostrzegła, że problemem pozostaje rosnący ruch społeczny przeciw zanieczyszczaniu środowiska plastikiem, który zaśmieca oceany i stanowi niebezpieczeństwo dla zwierząt. (