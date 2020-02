Bramidan: zamknięty obieg niesie ze sobą wiele wyzwań, ale też korzyści

Bramidan: Zrównoważone zarządzanie odpadami to dla sieci handlowych wymierne korzyści

- Z zainteresowaniem śledzimy działania Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Środowiska wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Warto przypomnieć, że poza minimalizowaniem ilości wytwarzanych odpadów ma ona także inne cele, na przykład racjonalne wykorzystywanie zasobów czy zmniejszenie negatywnego oddziaływania produktów na środowisko. Zresztą - mówimy tu nie tylko o regulacjach na poziomie krajowym, ale i europejskim, jak np. dyrektywa Single Use Plastics - komentuje Rafał Sukiennik, Country Manager, Bramidan A/S.

Jako producent maszyn pomagających w odpowiedzialnym zarządzaniu odpadami firma obserwuje już dziś choćby to, że z roku na rok rośnie zainteresowanie naszymi prasami, które pomagają w

zagospodarowaniu odpadów organicznych. - Urządzenia te sprawdzają się nie tylko w halach producentów FMCG, ale również w szpitalach czy hotelach. Co ważne, nowoczesne produkty takie jak prasy RUNI - poza zmniejszaniem objętości odpadów - separują i odprowadzają znajdujące się w nim płyny. Te z kolei mogą być następnie wykorzystane do produkcji energii czy paszy dla zwierząt - mówi.

Jak dodaje, w ofercie Bramidan A/S znajdują się nowoczesne prasy i belownice dedykowane bardziej wymagającym typom odpadów, które świetnie radzą sobie z nietypowymi materiałami, jak choćby puszki aluminiowe, PET, EPS czy tekstylia.

- Posiadanie maszyn do prasowania odpadów wiąże się z wieloma korzyściami dla firm, na przykład zmniejszeniem liczby i kosztów transportu materiałów do utylizacji. Dla przedsiębiorstwa to spore oszczędności, a dla środowiska - redukcja emisji CO2. Rachunki za energię elektryczną stanowią istotną część kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. Warto wspomnieć, że nasze maszyny mają stosunkowo niskie zużycie energii - komentuje Rafał Sukiennik.

- Tak więc - z perspektywy naszego biznesu - zamknięty obieg niesie ze sobą wiele wyzwań, ale też korzyści. Nasi Klienci coraz częściej sami zdają sobie sprawę z tego, jakie korzyści płyną z posiadania

profesjonalnych maszyn pomagających w zmniejszaniu objętości i ponownym wykorzystywaniu różnego rodzaju odpadów. Z takimi Klientami udaje nam się wprowadzić najbardziej efektywne rozwiązania, które przekładają się wymiernie na korzyści biznesowe - podsumowuje.