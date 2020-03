Branża MICE ws. koronawirusa: Apelujemy o partnerstwo, otwartą komunikację i wsparcie

- W pierwszej kolejności chcielibyśmy zwrócić uwagę zarówno wszystkim organom i instytucjom państwowym, jak i klientom końcowym (korporacje, organizacje prywatne, organy administracji państwowej etc.), że tzw. rynek branży MICE stanowi wartość ok. 3 mld PLN zatrudniając przy tym ponad 30 000 osób w rozbudowanym łańcuchu dostaw, na który to składają się m.in. organizatorzy wydarzeń / wyjazdów, obiekty / hotele, dostawcy takich usług jak m. in. transport grupowy / lotniczy, logistyka, catering czy wyposażenie scenotechniczne. Co ważne ponad 95% podmiotów działających w naszej branży stanowią przedstawiciele sektora MŚP z polskim kapitałem, zasobami i know-how.

Podstawą naszej działalności jest organizowanie spotkań / wyjazdów, które w ciągu roku realizujemy z różną intensywnością zależną od celów biznesowych, dostępnych środków i harmonogramów naszych klientów. Nie są to zatem długoterminowe kontrakty gwarantujące nam np. ciągłość świadczenia usług przez dłuższy okres - podały we wspólnym oświadczeniu podmioty działające na szeroko rozumianym rynku organizacji wydarzeń i wyjazdów biznesowych.

Mając na uwadze powyżej wymienione czynniki ekonomiczne, wpływ branży MICE na PKB Polski, a także liczbę miejsc pracy w naszej branży, zaapelowano o odpowiedzialne, przemyślane podejmowanie decyzji, zawsze w oparciu o informacje sprawdzone, pochodzące z godnych zaufania źródeł (dla sektora bezpieczeństwo uczestników projektów również jest najważniejsze).

- W związku z powyższym decyzje podejmowane na szczeblu państwowym, jak i przez poszczególne organizacje (ze szczególnym uwzględnieniem światowych korporacji) dot. de facto anulowania “z dnia na dzień” wszystkich projektów o charakterze wydarzeń i wyjazdów na okres najbliższych sześciu miesięcy powodują bardzo wysokie ryzyko niewypłacalności i zaprzestania prowadzenia przez nas działalności w trybie natychmiastowym - dodano w apelu.

Jak czytamy dalej, możemy porównać tę sytuację do stanu klęski żywiołowej. Wyobraźmy sobie, że nagle z jakiegoś powodu niemożliwa staje się sprzedaż uprawianych plonów. W krótkim czasie znikają z rynku producenci rolni. Cały łańcuch dostaw zostaje przerwany. Cierpią dostawcy nasion, przetwórnie rolne, producenci nawozów, maszyn, leasingodawcy i pracownicy rolni. Po zakończeniu klęski niezwykle trudno odbudować będzie zdolności wytwórcze, straty pojawią się na każdym etapie łańcucha dostaw, a odrodzony popyt rynku będzie niezaspokojony.