Branża leasingowa pomoże klientom w czasie epidemii koronawirusa

- Jednocześnie branża oczekuje uwzględnienia klientów leasingu i wynajmu w programach pomocowych dotyczących np. gwarancji oferowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dopłat do odsetek od restrukturyzowanych umów, podatkowego zrównania pożyczek finansujących środki trwałe z kredytem bankowym - informuje Związek Polskiego Leasingu.

Związek przypomina, że branże leasingu jak i wynajmu udowodniły kilkukrotnie w swej historii a ostatnio w trakcie kryzysu 2008-2010, że są przygotowane by z sukcesem mierzyć się ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Przedsiębiorstwa leasingowe zarówno te zrzeszone w Związku Polskiego Leasingu jak i te zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów dostarczają instrumenty finansowe – leasing, pożyczki inwestycyjne, krótkie i długoterminowe finansowanie wynajmu pojazdów i innych sprzętów dla ponad 800 tys. przedsiębiorców i przedsiębiorstw z których ponad 50% to firmy mikro o obrotach do 5 mln zł rocznie. Aktywne saldo naszego sektora przekracza 160 mld zł. Członkami Związku są zarówno firmy leasingowe i firmy wynajmu należące do największych grup bankowych w Polsce, mniejsze firmy leasingowe, firmy będące częścią grup producenckich, przedsiębiorstwa świadczące usługi zarządzania flotami pojazdów i najmu długoterminowego pojazdów osobowych i ciężarowych a także podmioty oferujące usługi rent a car (wypożyczalnie samochodów) czy car sharing’u.

- Celem naszych działań w bieżącej sytuacji gospodarczej w Polsce jest umożliwienie naszym klientom prowadzenia działalności po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Oznacza to, że działania, które prowadzimy są nakierowane na takie potraktowanie klientów, którzy znajdą się w sytuacji utrudniającej bieżącą i regularną obsługę umów, by pozostawić w ich dyspozycji finansowane przedmioty - podaje Związek Polskiego Leasingu.

Działania te obejmują (na wniosek klienta lub w wyniku decyzji leasingodawcy) m.in.:

· odroczenie w czasie wynikającej z zawartych umów finansowania konieczności spłaty rat w części kapitałowej lub kapitałowo-odsetkowej lub kapitałowo-serwisowej (w przypadku umów leasingu operacyjnego z obsługą i serwisem),

· odstąpienie od stosowania odsetek karnych w związku z odroczeniem spłat rat,

· odstąpienie od stosowania części opłat i prowizji zawartych w tabelach opłat i prowizji

· elastyczne wydłużanie i dostosowanie okresów finasowania i okresów wynajmu,

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.