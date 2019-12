Branża logistyczna rośnie w siłę we Wrocławiu

Coraz więcej dużych przedsiębiorstw z branży logistycznej o zasięgu międzynarodowym dostrzega dynamiczny rozwój Wrocławia i jego ogromny (jak podkreślają) potencjał inwestycyjny. Otwierając oddziały w stolicy Dolnego Śląska, intensyfikują rozwój i zwiększają aktywność na rynku polskim. Przykładem jest firma TIMOCOM z Niemiec, dostarczająca nowoczesne rozwiązania cyfrowe dla branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Ma przedstawicielstwa w Polsce, Czechach i na Węgrzech, a zasięgiem usług obejmuje 44 kraje Europy. TIMOCOM działa na polskim rynku od 20 lat. W związku z intensywnym rozwojem w 2019 roku firma otworzyła nowy oddział we Wrocławiu. Jej przedstawiciele tłumaczą, że w ten sposób Polska staje się znaczącym strategicznie rynkiem dla cyfrowej transformacji europejskiej logistyki. Skorzystają na tym zarówno firmy transportowe oraz spedycyjne, jak i klienci z sektorów przemysłu i handlu. – Polska, ze względu na wysoki wolumen przewozowy i udostępniane zasoby transportowe, jest znaczącym rynkiem dla logistyki oraz cyfrowej transformacji branży logistycznej w Europie, dlatego też zdecydowaliśmy się na utworzenie nowej lokalizacji – podkreśla Tim Thiermann, dyrektor zarządzający TIMOCOM.

Międzynarodowe przedsiębiorstwo ma konkretne plany rozwojowe. W ciągu roku chce zwiększyć liczbę pracowników w Polsce ponad dwukrotnie oraz zainwestować ok. 10 mln euro. W osiągnięciu celów ma pomóc wrocławski oddział, który znalazł miejsce w przestrzeni CitySpace w Aquarius Business House przy ul. Swobodnej. Wybór lokalizacji w samym sercu miasta i typu biura był bardzo ważny. – CitySpace oferuje nowoczesne i w pełni umeblowane biura. Dodatkowo dzięki open space mamy tutaj elastyczną przestrzeń do pracy. Należy podkreślić, że zawsze zależało nam na dobrej komunikacji między pracownikami, a zaoferowane przez CitySpace warunki idealnie temu sprzyjają – zaznacza Radosław Groński, marketing manager w TIMOCOM Polska. – Niezwykle cieszy nas fakt, że międzynarodowe firmy znajdujące się na różnych etapach działalności i w różnym stadium rozwoju wybierają Wrocław i nasze serwisowane przestrzenie biurowe. Zainteresowanie takimi biurami wzrasta, co widać także na przykładzie branży IT – zauważa Magdalena Śnieżek, regional manager CitySpace.