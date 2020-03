Branża tworzyw sztucznych: Produkcja zgodnie z planem

Jak czytamy w komunikacie firmy, na chwilę obecną żadna z dostaw realizowanych przez firmę nie jest zagrożona.

- Ze swojej strony, zgodnie z wytycznymi Zarządu ML Polyolefins, w naszej fabryce zostały wdrożone procedury, które pozwalają nam na sprawną obsługę naszych kontrahentów i minimalizują ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Nasi pracownicy biurowi pracują zdalnie, w ramach home office, mając zapewnione właściwe narzędzia do pracy oraz aplikacje usprawniające kontakt z kontrahentami. Pracownicy logistyki i produkcji – zgodnie z zaleceniami władz państwowych – stosują się do rekomendowanych zasad i ograniczyli wszelkie kontakty z osobami trzecimi. Wdrożyliśmy również środki bezpieczeństwa, które w razie przymusowej kwarantanny części załogi, pozwolą nam kontynuować produkcję w zmniejszonej obsadzie, nadal jednak wykorzystując pełną moc produkcyjną - informuje firma.

Spółka przyznaje, że jest zmuszona ograniczyć kontakt osobisty z naszymi kontrahentami.

- Zgodnie z zaleceniami Zarządu ML Polyolefins już od 9 marca 2020 roku, w tygodniu 11., anulowaliśmy zaplanowane spotkania i zrezygnować zarówno z odwiedzin u Państwa, jak i przyjmowania wizyt w naszej fabryce (analogicznie, już w tygodniu 11., anulowaliśmy zaplanowane spotkania). Liczymy na zrozumienie w tej kwestii. W zamian proponujemy organizację telekonferencji, aby móc na bieżąco uzgadniać najistotniejsze kwestie dotyczące naszej współpracy. Nasi handlowcy zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia i już w tym tygodniu zaproponują alternatywne rozwiązania dla spotkań - czytamy w piśmie.

Spółka prosi również o ograniczenie kontaktu z pracownikami do minimum, abyśmy zachować ciągłość dostaw.

- Ze swojej strony wdrożyliśmy odpowiednie procedury wobec kierowców, których obsługuje nasz Dział Logistyki, również ograniczając do minimum kontakt. W związku z licznymi zapytaniami, pragniemy poinformować, że zapas surowców do produkcji, który jest zabezpieczony na naszych placach składowych, pozwala naszej firmie produkować regranulat przez pół roku, bez konieczności realizacji dostaw z zewnątrz, wykorzystując pełne moce produkcyjne. Niemniej jednak, nadal zamierzamy realizować wszelkie zlecenia dotyczące odbioru surowców od naszych kontrahentów – jedyna zmiana dotyczy procedury weryfikacji dostawy. Zgodnie z zaleceniami władz oraz specjalistów dotyczących chorób zakaźnych, nasz Dział Prasowania będzie weryfikował Państwa dostawy po kilku dniach od rozładunku, w związku z czym wydłuży się termin wysyłki do Państwa informacji o ostatecznej wadze dostaw. Zdajemy sobie sprawę, że część z naszych kontrahentów dywersyfikujących dostawy regranulatu ucierpiała wskutek przestojów ich dostawców i zwraca się do naszych handlowców oraz Działu Logistyki o przyspieszenie dostaw. Decyzją Zarządu ML Polyolefins postanowiliśmy utrzymać dotychczasowe zasady i realizować plan produkcji oraz dostawy, zgodnie z kolejnością wpływu zamówień - poinformowała spółka.