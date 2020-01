Brexit: Wielka Brytania opuszcza UE – jak to wpłynie na przedsiębiorców?

Od 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestaje być członkiem Unii Europejskiej. Jak to wpłynie na przedsiębiorców? Do końca 2020 roku w Wielkiej Brytanii będą obowiązywały takie same zasady jak w całej UE. W tym czasie nie zostaną więc wprowadzone nowe cła, nie będzie ograniczeń w transporcie, ani kontroli na granicy Unia Europejska – Wielka Brytania - informuje Ministerstwo Rozwoju.