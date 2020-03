Canpack zwiększa moce produkcyjne o ponad 1 miliard puszek

- Cieszymy się, że zwiększamy moce produkcyjne na obu rynkach i możemy oferować naszym klientom szeroki wybór innowacyjnych opakowań aluminiowych. Marki, które skupiają się na zrównoważonym rozwoju i wychodzą poza tradycyjnie kojarzone z puszką produkty jak piwo, napoje bezalkoholowe i energetyczne, coraz częściej zwracają się właśnie do CANPACK o wsparcie we wprowadzaniu na rynek swoich produktów, takich jak wino, herbata, kawa czy woda. Mamy nadzieję, że nasze inwestycje dadzą dodatkowy impuls do spopularyzowania puszki wśród kolumbijskich i rosyjskich konsumentów, przyczyniając się tym samym do czystszego i bardziej zrównoważonego środowiska – mówi Roberto Villaquirán, CEO, Grupa Canpack.

W ramach tej inwestycji, zakład Grupy Canpack w Kolumbii zwiększy swoje roczne moce produkcyjne o 46 proc., z 1,3 do 1,9 miliarda puszek, natomiast rosyjskie zakłady Canpack – o 34 proc, tj. z 1,9 do 2,55 miliarda puszek rocznie. W związku z inwestycją zaplanowano stworzenie ponad 150 nowych etatów (54 w Kolumbii oraz 97 w Rosji).

Podczas gdy Grupa Canpack rozwija się na obu rynkach, nowa linia w Rosji przede wszystkim ma na celu zwiększenie produkcji formatu 449 ml, preferowanego przez producentów piwa i konsumentów. W Kolumbii Canpack oferuje formaty 269 FIT, 330 STD, 355 STD oraz 473 STD, natomiast w Rosji także formaty 250 ml, 330 ml, 330 fit, 449 ml i 500 ml.

Grupa Canpack, należąca do Giorgi Global Holdings, Inc., jest globalnym producentem aluminiowych puszek napojowych, opakowań dla przemysłu spożywczego, a także szklanych butelek i metalowych zamknięć koronowych. Firma, z siedzibą w Krakowie (Polska), zatrudnia prawie 8 tys. osób na całym świecie i prowadzi działalność w 19 krajach.