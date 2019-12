CEVA Logistics regionalnym operatorem logistycznym Ideal Standard

Centrum Dystrybucyjne CEVA Logistics dedykowane obsłudze Ideal Standard o powierzchni 17,375 tys. m kw. znajduje się w Bielanach Wrocławskich. Zdolność operacyjna projektu wynosi ponad 150 tys. palet rocznie. Ideal Standard, z siedzibą w Brukseli, koncentruje się na rozwijaniu innowacyjnych rozwiązań łazienkowych w wielu kategoriach produktów, takich jak ceramika łazienkowa, baterie i armatura, kąpiel i wellness oraz meble i akcesoria. CEVA Logistics zarządza wszystkimi procesami magazynowymi i transportowymi tego producenta, począwszy od zaopatrzenia Centrum Dystrybucyjnego z fabryk w Europie Centralnej i Północnej, po dostawy do finalnych odbiorców w kilkunastu państwach Europy (w Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Szwajcarii, Słowacji, Luxemburgu, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Belgii i Holandii).

Perfekcyjność obsługi

Projekt ten jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie, a procesy logistyczne opracowano zgodnie z metodologią CEVA - Zero Defect Startup, co oznacza perfekcyjność w każdym obszarze działania.

- Metodologia Zero Defect Startup gwarantuje zbudowanie zespołu ekspertów w konkretnych dziedzinach zgodnie z potrzebami i wymogami projektu. Celem tej metody jest bezbłędne wdrożenie projektu i utrzymanie dyscypliny budżetowej oraz zagwarantowanie najwyższej jakości obsługi po zakończeniu fazy wdrożeniowej – wyjaśnia Guillaume Sauzedde, Managing Director Central & Eastern Europe CEVA.

Zespoły ekspertów CEVA Logistics oraz Ideal Standard odbyły szereg spotkań projektowych w lokalizacjach klienta w Niemczech oraz we Włoszech, opracowały dokumentację operacyjną, layout hali, procesy zakupowe i instalacyjne. Eksperci przeprowadzili też procesy rekrutacyjne i szkoleniowe oraz administracyjne, w tym nadzorowali projekty wyposażenia biura i powierzchni socjalnej.

Nowoczesne technologie i autorskie rozwiązania

Technologie, które wykorzystano przy uruchomieniu i realizacji tego kontraktu należą do najbardziej zaawansowanych w świecie logistyki. Oprócz strategicznego systemu WMS Matrix opracowanego przez ekspertów CEVA Logistics, wykorzystano automatyzację oraz inne innowacyjne narzędzia, które posłużą do wsparcia procesów administracyjno-magazynowych. Zgodnie z metodologią Zero Defect Startup wdrożono również najwyższe standardy bezpieczeństwa, co oznacza zero wypadków przy pracy, jak również program zaangażowania pracowników w świadome budowanie bezpiecznego środowiska pracy.

CEVA Logistics to jedna z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm na rynku usług logistycznych. Obsługuje wymagające branże, oferując doskonałość operacyjną dla przemysłu: motoryzacyjnego, energetycznego, retail, health&care, lotniczego oraz technologicznego.