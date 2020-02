CEVA Logistics rozpoczyna testy elektrycznych pojazdów

Głównym celem współpracy i testów jest znalezienie sposobów na zmniejszenie negatywnego wpływu pojazdów dostawczych na powietrze, hałas i natężenie ruchu.

Przez okres od 3 do 6 miesięcy, dwa pojazdy o dmc 12 ton będą realizować codzienne dostawy z centrum dystrybucji CEVA Logistics w Dartford do centrum Londynu. Jeden z samochodów wyposażony jest w agregat chłodniczy, a drugi jest ciężarówką w wersji standardowej. Wprowadzanie elektrycznych aut dostawczych do floty CEVA Logistics jest kluczowym elementem trwałego jej zaangażowania na rzecz ograniczenia emisji spalin w łańcuchach dostaw. W tym celu operator nawiązał współpracę z Tevva, brytyjskim producentem modułowych systemów elektryfikacyjnych do pojazdów użytkowych o średniej ładowności, aby przeprowadzić testy sprzętu, które pokażą, jakie rozwiązania przynoszą najlepsze rezultaty. W oparciu o zebrane dane podczas działalności operacyjnej CEVA Logistics, mają one dostarczyć praktycznych rozwiązań dla firm, które chcą wykorzystać pojazdy elektryczne w swoich flotach.

Plany na wprowadzenie dodatkowych aut elektrycznych

Wszystkie dane badawcze zebrane w ramach testów i cały program elektryfikacji zostaną uwzględnione w podejmowaniu kolejnych kroków związanych z wprowadzaniem większej liczby i różnego rodzaju pojazdów elektrycznych do floty CEVA Logistics. Dane telematyczne pozyskane w ramach testów pozwolą, zarówno CEVA Logistics jak i Tevva, dokładnie określić, w jaki sposób można w przyszłości wykorzystać pojazdy, aby sprostać wymaganiom klientów.

Testy przeprowadzane są również w ramach wsparcia lokalnego operatora systemu transportu zbiorowego TfL (Transport for London) i jego inicjatywy FreightLab, których CEVA Logistics jest także partnerem. Ma to na celu rozwiązanie problemu natężenia i utrzymanie płynnego transportu towarów w Londynie.

- CEVA Logistics, dzięki tym ambitnym testom i partnerstwu, przyczynia się do osiągnięcia przez Grupę CMA CGM pozycji lidera w transformacji całej branży w zakresie wykorzystania energii. Wszystko to dzięki strategii, która łączy wydajność operacyjną i dbałość o środowisko. Liczymy na to, że inne podobnie myślące firmy wkrótce do nas dołączą – powiedział Mathieu Friedberg, dyrektor generalny CEVA Logistics.