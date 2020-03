Chiny: Operacje w największych portach wracają do normy

Orlen wchodzi w produkcję płynów do dezynfekcji rąk

Chiny są największym podmiotem zajmującym się obsługą ładunków. Przetwarzają około 30% globalnego ruchu lub 715 000 kontenerów dziennie (średnia w 2019 roku).

Za główny powód poprawy sytuacji wskazuje się powrót pracowników: operatorów dźwigów kontenerowych, pilotów holowników, celników i kierowców ciężarówek do przewożenia kontenerów do i z portu. Niektórym portom, jak na przykład w Szanghaju, udaje się nawet przekroczyć średnią wydajność przeładunków sprzed roku, aby nadrobić zaległości. Coraz mniej statków jest również przekierowywanych do innych miejsc.

W szczycie kłopotów (na początku lutego) wysłano do innych portów 144 statki kontenerowe, a w ostatnim tygodniu 61. Poprawę zdolności przeładunkowej w chińskich portach potwierdził przedstawiciel amerykańskiej firmy Sanderson Farms, która wysyła asortyment z kurczaków do Chin po zniesieniu przez Pekin zakazu importu drobiu z USA.