Chiny ulokowały ponad 15 mld dolarów w fundusze walki z epidemią

Jakie przychody wykaże Żabka za 2019 r.? 2018 r. był dla sieci Żabka bardzo dobry. Był to najprawdopodobniej okres, kiedy nowy akcjonariusz - CVC Capital Partners - wsparł finansowo spółkę. Firma otworzyła 700 placówek i zwiększyła przychody aż o 2,7 mld zł. Czy w sprawozdaniu za 2019 r. firmie uda się pobić ten rekord? #zabka #sklep #siec #siećsklepów #sklepyspozywcze #franczyza #branzahandlowa #branzaspozywcza #przychody #biznes #zakupy #konsumenci #sprzedaz #handel #artykul #portalspożywczy #portalspozywczy @zabkapolska