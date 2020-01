Chr. Hansen docenia znaczenie zrównoważonego rozwoju

- Czujemy się dumni i zaszczyceni, że wysiłki nasze i naszych klientów w budowaniu lepszego świata zostały zauważone i docenione. Osiągnęliśmy wyższy całkowity wynik względem wskaźników Corporate Knights niż rok temu, i choć tym razem nie udało nam się utrzymać 1. miejsca, wciąż nosimy tytuł najbardziej dbającej o zrównoważony rozwój firmy w branży dodatków do żywności. Te osiągnięcia umacniają nasze zaangażowanie w inicjatywę Power of Good Bacteria™ i tworzenie przyszłości w oparciu o naturalne składniki - powiedział Prezes Mauricio Graber.

„Głównym celem firmy Chr. Hansen jest pomoc w budowaniu lepszego świata dzięki naszym szczepom bakterii i naturalnym produktom. Jesteśmy wdzięczni za przywilej należenia do grupy najbardziej dbających o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw na świecie i doceniamy owocną współpracę z naszymi klientami, którzy wspierają nas w naszych niesłabnących wysiłkach na rzecz bardziej ekologicznej przyszłości dla wszystkich”.

Katalizator zmian

Nowa edycja światowego rankingu najbardziej dbających o zrównoważony rozwój przedsiębiorstw została opublikowana tuż po zakończeniu roku 2019, który był bardzo niezwykły dla liczącej sobie już 145 lat firmy. Do najważniejszych wydarzeń minionego roku należy zdobycie 1. miejsca na liście Corporate Knights, dołączenie do rankingu „Change the World” magazynu Fortune typującego 50 firm odnoszących największe sukcesy w czynieniu dobra i otrzymanie nagrody Golden Peacock Global Award w kategorii zrównoważonego rozwoju przyznanej w listopadzie w Londynie.

Kolejnym ważnym punktem wędrówki Chr. Hansen w kierunku zrównoważonej przyszłości jest zawarcie przełomowego porozumienia z Better Energy dotyczącego całkowitego przejścia duńskiego oddziału firmy na energię odnawialną pochodzącą z dwóch nowych farm słonecznych, energii wiatrowej i biogazu do kwietnia 2020 r. Angażując się w budowę nowych elektrowni słonecznych, Chr. Hansen pozytywnie wpływa na proces przejścia całej Danii na energię ze źródeł odnawialnych. Mimo że duńskie zakłady odpowiadają za niemal połowę całego zużycia energii elektrycznej przez firmę, nowy model jest bardzo elastyczny i możliwy do wprowadzenia w innych krajach.