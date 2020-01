Co drugi Europejczyk martwi się zmianami klimatycznymi

Według opublikowanych we wtorek badań EBI w Europie panuje powszechna obawa związana ze zmianą klimatu - 47 proc. Europejczyków uznaje zmiany klimatu na największe wyzwanie w swoim życiu, a 82 proc. uważa, że zmiana klimatu ma wpływ na ich życie codzienne.

Wśród największych obaw na drugim miejscu 39 proc. ankietowanych wymienia problemy z dostępem do opieki zdrowotnej i bezrobocie.

Wyniki ankiety pokazują geograficzny podział pomiędzy państwami, zwłaszcza Europy Południowej i Północnej, jeśli chodzi o postrzeganie zmian klimatycznych. Najbardziej martwią one mieszkańców Austrii, Danii, Niemiec i Irlandii, gdzie swoje obawy wyraża ok. 60 proc. ankietowanych. Mniej obawiają się zmiany Szwedzi, Francuzi i Polacy (ok. 50 proc.), a najmniej mieszkańcy Bułgarii i Łotwy - tu zmian klimatu boi się mniej niż 20 proc. mieszkańców.

Mieszkańcy państw basenu Morza Śródziemnego bardziej niż zmian klimatu boją się bezrobocia; deklaruje tak 72 proc. Hiszpanów i 69 proc. Włochów. Jednocześnie jednak obywatele tych krajów częściej uważają, że zmiany klimatyczne mają istotny wpływ na ich życie codzienne - odsetek ten wynosi 94 proc. we Włoszech i 87 proc. w Hiszpanii, podczas gdy w Danii podobnie myśli 63 proc. mieszkańców, a w Szwecji - 66 proc.

Europejczycy są też sceptyczni, jeśli chodzi o ocenę możliwości przeciwdziałania zmianom klimatu; tylko 59 proc. uważa, że to proces odwracalny.

Dla porównania, zmiany klimatyczne martwią aż 73 proc. Chińczyków i 39 proc. Amerykanów (mieszkańcy USA na pierwszym miejscu wśród swoich obaw wymieniają dostęp do świadczeń zdrowotnych). Chińczycy są jednak znacznie większymi optymistami, jeśli chodzi o wiarę w to, czy zmiany klimatu można odwrócić. Wierzy w to 80 proc. mieszkańców Chin.

W ankiecie klimatycznej EBI wzięło udział 30 tys. respondentów z 28 krajów UE, Stanów Zjednoczonych i Chin.