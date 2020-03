Coraz więcej spółek zagranicznych w Polsce

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej poinformował, że od 1 stycznia 2019 r. do końca grudnia 2019 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS, powstało 8820 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Oznacza to wzrost o prawie 12 proc. w stosunku do dotychczas rekordowego 2018 r. Jeżeli chodzi o rozkład geograficzny, to najwięcej firm zarejestrowano w woj. mazowieckim - 40,9 proc. wszystkich rejestracji, dolnośląskim (9,65 proc.) i małopolskim 8,28 proc. Najwięcej nowych firm tradycyjnie już powstało w Warszawie - 3061, na dalszych pozycjach uplasował się Wrocław - 676 oraz Kraków - 621.

To wynik dwa razy lepszy od 2014 r., kiedy zarejestrowano 4 400 firm zagranicznych w Polsce.

Z kolei - wedle danych Narodowego Banku Polskiego - wartość zobowiązań Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2018 r. wyniosła 859,1 mld zł i była wyższa o 2,7 proc. w stosunku do stanu zobowiązań na koniec poprzedniego roku.

Biorąc pod uwagę podział geograficzny: największymi inwestorami w Polsce były Niemcy: 172,7 mld zł, a następnie Francja - 89,4 mld zł, która wyprzedziła, drugie w 2017 r., Stany Zjednoczone (88,6 mld zł).

"Zarówno dane o napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak i różnego rodzaju rankingi postrzegania państw wskazują, że Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem lokowania przedsięwzięć przez międzynarodowe przedsiębiorstwa. Coraz częściej też nie są to wyłącznie inwestycje w tradycyjne fabryki przemysłowe, nazywane potocznie montowniami, ale także inwestycje w miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji" - powiedział dr Jakub Sawulski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Sawulski zauważył, że bardzo szybko rozwija się w Polsce sektor tzw. nowoczesnych usług biznesowych - czyli różnego rodzaju centra księgowe, informatyczne, kadrowe, które świadczą usługi dla spółek z danej grupy kapitałowej zlokalizowanych na całym świecie. "Liczba osób zatrudnionych w tego typu przedsiębiorstwach w Polsce od kilku lat rośnie w dwucyfrowym tempie" - dodał.

NBP podał, że inwestorzy zagraniczni decydowali się pozostawiać coraz większą część zysków w Polsce. "W 2018 r. stopa zatrzymania zysków nieznacznie spadła, ze względu na rekordową wartość zadeklarowanych dywidend - 39 mld zł". Dywidendy, podobnie jak w latach poprzednich, wypłacało ok. 21 proc. wszystkich podmiotów bezpośredniego inwestowania - poinformował bank.