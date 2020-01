Credit Agricole: Dynamiki płac i zatrudnienia pozostają w trendzie spadkowym

W grudniu 3-miesięczna średnia krocząca dla rocznej nominalnej dynamiki płac w przedsiębiorstwach wyniosła 5,8%, co było poziomem najniższym od lipca 2017 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w ostatnich miesiącach rosnący negatywny wpływ na nominalną dynamikę wynagrodzeń mają obniżający się stopień wykorzystania mocy wytwórczych, a także coraz ostrożniejsza polityka płacowa firm, które reagują na niekorzystne zmiany regulacyjne na polskim rynku pracy (por. MAKROpuls z 18.12.2019). Na trwałe obniżenie trendu dla rocznej dynamiki płac wskazują również opublikowane wczoraj przez firmę Grant Thornton wyniki dorocznego badania poświęconego planom firm dotyczących wynagrodzeń i zatrudnienia w 2020 r. Wskazują one na silny spadek (do poziomu najniższego od 5 lat) odsetka małych i średnich firm planujących realny wzrost wynagrodzeń w 2020 r. Jest to zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji dynamiki płac w całej gospodarce w 2020 r. mimo silnego zwiększenia płacy minimalnej (por. MAKROmapa z 20.01.2020).

Wsparciem dla naszej prognozy dynamiki wynagrodzeń w 2020 r. są również dzisiejsze dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w grudniu (wzrost o 2,6% r/r, bez zmian w porównaniu z listopadem). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w grudniu o 1,2 tys. osób wobec wzrostu o 11,5 tys. osób w listopadzie. Niski wzrost zatrudnienia w grudniu wspiera naszą ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach (z wyłączeniem stycznia 2020 r., w którym nastąpi coroczna rewizja danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach i związany z tym skokowy wzrost zatrudnienia w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) nastąpi stagnacja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Stagnacja ta będzie efektem postępujących procesów restrukturyzacyjnych wywołanych rosnącymi kosztami pracy, w tym silnym wzrostem płacy minimalnej.

W IV kw. 2019 r. realny fundusz płac wzrósł najwolniej od IV kw. 2015 r.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wzrosła w grudniu do 5,4% r/r wobec 5,3% w listopadzie. W IV kw. 2019 r. realny fundusz płac wzrósł o 5,5% r/r, co było jego najniższą dynamiką od IV kw. 2015 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w IV kw. 2019 r. tempo wzrostu konsumpcji obniżyło się do 3,8% wobec 3,9% w III kw. W kolejnych kwartałach 2020 r. oczekujemy dalszego stopniowego obniżenia dynamiki konsumpcji (por. MAKROmapa z 9.12.2019).