Credit Agricole: Dynamiki płac i zatrudnienia pozostają w trendzie spadkowym

W grudniu 3-miesięczna średnia krocząca dla rocznej nominalnej dynamiki płac w przedsiębiorstwach wyniosła 5,8%, co było poziomem najniższym od lipca 2017 r.

- Stanowi to silne wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w ostatnich miesiącach rosnący negatywny wpływ na nominalną dynamikę wynagrodzeń mają obniżający się stopień wykorzystania mocy wytwórczych, a także coraz ostrożniejsza polityka płacowa firm, które reagują na niekorzystne zmiany regulacyjne na polskim rynku pracy. Na trwałe obniżenie trendu dla rocznej dynamiki płac wskazują również opublikowane wczoraj przez firmę Grant Thornton wyniki dorocznego badania poświęconego planom firm dotyczących wynagrodzeń i zatrudnienia w 2020 r. Wskazują one na silny spadek (do poziomu najniższego od 5 lat) odsetka małych i średnich firm planujących realny wzrost wynagrodzeń w 2020 r. Jest to zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji dynamiki płac w całej gospodarce w 2020 r. mimo silnego zwiększenia płacy minimalnej - ocenia Borowski.

Analityk wskazuje, że wsparciem dla prognozy dynamiki wynagrodzeń w 2020 r. są również dzisiejsze dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w grudniu (wzrost o 2,6% r/r, bez zmian w porównaniu z listopadem).

- W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w grudniu o 1,2 tys. osób wobec wzrostu o 11,5 tys. osób w listopadzie. Niski wzrost zatrudnienia w grudniu wspiera naszą ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach (z wyłączeniem stycznia 2020 r., w którym nastąpi coroczna rewizja danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach i związany z tym skokowy wzrost zatrudnienia w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) nastąpi stagnacja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Stagnacja ta będzie efektem postępujących procesów restrukturyzacyjnych wywołanych rosnącymi kosztami pracy, w tym silnym wzrostem płacy minimalnej - dodaje.

Credit Agricole szacuje, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wzrosła w grudniu do 5,4% r/r wobec 5,3% w listopadzie.

- W IV kw. 2019 r. realny fundusz płac wzrósł o 5,5% r/r, co było jego najniższą dynamiką od IV kw. 2015 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w IV kw. 2019 r. tempo wzrostu konsumpcji obniżyło się do 3,8% wobec 3,9% w III kw. W kolejnych kwartałach 2020 r. oczekujemy dalszego stopniowego obniżenia dynamiki konsumpcji - mówi.