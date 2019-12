Cushman & Wakefield doradza w inwestycji roku na rynku nieruchomości

- Gratuluję wszystkim zaangażowanym osobom! Właśnie sfinalizowaliśmy transakcję, dzięki której spółka Wing stanie się istotnym graczem na regionalnym rynku. Nasz zespół wykazał się przy tym bardzo dużą innowacyjnością. Przedstawiliśmy sobie obie strony transakcji, a dla firmy Wing świadczyliśmy usługi analizy due diligence – powiedział Charles Taylor, Dyrektor biura Cushman & Wakefield w Polsce.

- Transakcja ta oferuje firmie Wing potencjał długofalowego wzrostu. W tym przypadku możemy mówić o transakcji platformowej, która w odróżnieniu od innych typowych inwestycji na rynku nieruchomości daje inwestorowi dostęp do przyszłych projektów, a co ważniejsze dostęp do bardzo mocnego zespołu, bo dziś w nieruchomościach liczą się ludzie. Gratulujemy firmom Wing i ECHO Investment podjęcia tej strategicznej decyzji – powiedział Paweł Partyka, Partner, Dział Rynków Kapitałowych, Cushman & Wakefield.

Wing od 20 lat jest jedną z największych prywatnych firm nieruchomościowych na Węgrzech, a także wiodącym węgierskim deweloperem i inwestorem. Firma jako pierwsza spółka z branży nieruchomości notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Budapeszcie.

Echo Investment jest największym polskim deweloperem, jedynym na rynku z bogatym doświadczeniem w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowo-usługowym oraz biurowym. Od 1996 roku Echo Investment jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.