Czy smoczek może być wegański?

Powszechnie wiadomo, że weganin to osoba, która nie je mięsa ani czegokolwiek pochodzenia zwierzęcego. Współcześnie jednak pojęcie to bardzo się rozszerza i oznacza określony styl życia, a nie samą dietę. Weganizm to obecnie rezygnacja z produktów, których proces produkcji przyczynia się do krzywdzenia zwierząt.



Według Cambridge Dictionary, jednego z najważniejszych brytyjskich słowników, weganizm to „praktyka powstrzymywania się od jedzenia i używania jakichkolwiek produktów odzwierzęcych, a więc mięsa, ryb, jajek, sera i skóry. Ściśle rozumiany weganizm zabrania używania produktów pochodzenia zwierzęcego. Nie chodzi tylko o jedzenie, bo stanowi on raczej styl życia niż określony rodzaj diety.” Szczycący się ogromnym zaufaniem słownik Oxford Learner’s Dictionaries wyraźnie zaznacza, że niektórzy weganie to osoby, które nie używają produktów o zwierzęcym pochodzeniu, jak na przykład jedwab czy wełna.

Takiemu rozumieniu weganizmu wtóruje międzynarodowa organizacja PETA (ang. People for the Ethical Treatment of Animals – Ludzie Wspierający Etyczne Traktowanie Zwierząt), walcząca o prawa zwierząt. Jak można przeczytać na stronie organizacji: „Weganin (restrykcyjny wegetarianin) nie spożywa mięsa, produktów mlecznych, jajek, miodu ani żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. (…) Weganie nie noszą skóry, futra, jedwabiu ani wełny. Wielu z nich odmawia stosowania produktów wykonanych ze składników odzwierzęcych, produktów filtrowanych przy użyciu części zwierząt (takich jak niektóre wina, piwo i białe cukry) oraz produktów testowanych na zwierzętach”.

W ten sposób dochodzimy do dylematu – jak zweryfikować czy coś jest wegańskie lub nie? Czy choćby smoczek, który dziecko trzyma w buzi przez wiele godzin i miesięcy, może być wegański? A może właśnie powinien? Jeśli według dzisiejszych oficjalnych definicji weganizm to styl życia – to odpowiedź brzmi: tak! Po dokładnej analizie można jednak dojść do wniosku, że smoczki wykonane z plastiku nie spełniają wymogów definicji wegańskiego produktu. Plastik wytwarza się z ropy, która powstała z rozłożonych resztek roślin, mikroorganizmów i zwierząt żyjących miliony lat temu, a mimo to nie jest biodegradowalny, czyli zanieczyszcza planetę.