Dachser kontynuuje ekspansję w Ameryce Południowej

„Mendoza stała się największym obszarem produkcji wina w całej Ameryce Łacińskiej, więc uruchomienie oddziału w tym regionie było dla Dachser naturalnym krokiem, biorąc pod uwagę nasz poziom wiedzy dotyczącej wyzwań i możliwości związanych z transportem wina”, komentuje Guido Gries, dyrektor zarządzający Dachser Air & Sea Logistics Americas. „Mając wyspecjalizowany zespół logistycznych ekspertów w pobliżu winnic, Dachser może zagwarantować, że te delikatne produkty będą transportowane prawidłowo i efektywnie”, dodaje Guido Gries.

Lokalni producenci wysyłają poprzez oddział Dachser w Mendozie swoje towary drogą morską (przewozy pełnokontenerowe i drobnicowe) oraz lotniczą. Rozległa światowa sieć transportu i magazynowania, z obsługą ceł i podatków akcyzowych oraz usługami w punktach sprzedaży, a także logistyką materiałów reklamowych, którą Dachser Food Logistics jest w stanie zaoferować w Europie, umożliwia argentyńskim producentom pełne wykorzystanie możliwości łańcucha dostaw. Dachser we wszystkich obszarach przestrzega najwyższych standardów jakości i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo przesyłek, stosując m.in. kontenery o kontrolowanej temperaturze, innowacyjne folie do wykładania kontenerów morskich w celu ochrony towarów przed wahaniami temperatury czy elastyczne zbiorniki. Biuro w Mendozie świadczy ponadto usługi consultingowe, a także zapewnia obsługę operacyjną wszystkich ładunków eksportowych i importowych na miejscu. Takie połączenie globalnej sieci i lokalnej bliskości z klientem jest kluczem do zapewnienia najlepszej możliwej jakości usług zarządzania transportem towarów na całym świecie.

Argentyna jest największym producentem wina w Ameryce Południowej i piątym producentem w skali globalnej. Największymi importerami win z tego kraju są Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Hiszpania.