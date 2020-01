Dieta śródziemnomorska na czele listy najzdrowszych modeli odżywiania

Mody się zmieniają, co chwila pojawiają się nowe trendy żywieniowe, ale dieta śródziemnomorska wciąż jest uznawana za najkorzystniejszą dla zdrowia. Potwierdza to coroczny raport opublikowany przez The U.S. News & World Report. Na liście diet polecanych tym, którym zależy na dobrym samopoczuciu i długim życiu jest jeszcze DASH i fleksitarianizm. Najgorszą opinię ma m.in. dieta Dukana i keto.