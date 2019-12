Do komisji sejmowej trafił projekt zmian ustawy o sanepidzie

Projekt przewiduje, że minister zdrowia - za pośrednictwem Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) - będzie miał większe możliwości decydowania o realizacji zadań przez sanepid. GIS zwiększy swoją rolę koordynacyjno-nadzorczą i będzie też mógł skutecznie i bezpośrednio oddziaływać na jego organy.

Dodatkowo, jak wynika z projektu, Główny Inspektor Sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych i państwowych granicznych inspektorów sanitarnych (za zgodą wojewody). Z kolei państwowy wojewódzki inspektor sanitarny będzie powoływał i odwoływał państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych (po zasięgnięciu opinii wojewody).

Prezentując projekt noweli wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreślił, że jej głównym celem jest wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wskazał, że zmiany w powoływaniu wojewódzkich i powiatowych inspektorów sanitarnych powinny doprowadzić do ujednolicenia orzecznictwa i sposobu funkcjonowania inspekcji na terenie całego kraju. "To jest niezwykle istotne, ponieważ pewność, jeżeli chodzi o treść przepisów i praktykę ich stosowania, należy do podstawowych oczekiwań, które wobec całego rządu formułują wszystkie organizacje przedsiębiorców" - stwierdził wiceminister.

Dodał, że ministerstwu i rządowi zależy na ułatwieniu kontaktów przedsiębiorców z inspekcją sanitarną.

Tomasz Latos (PiS) zwrócił uwagę, że proponowane zmiany idą w kierunku pionizacji struktury sanepidu. "Nikt samorządom tutaj niczego nie odbiera. Wręcz przeciwnie, uczciwym przedsiębiorcom, mądrym samorządowcom projekt daje pewien dodatkowy oręż w formie niezależnej inspekcji, która będzie mogła w sposób mądry, dobry i skuteczny przeprowadzać kontrole" - powiedział poseł. Podkreślił, że klub PiS poprze projekt i czeka na skierowanie go do komisji zdrowia.

Rajmund Miller (KO) wymienił szereg zastrzeżeń do projektu, m.in. dotyczących powoływania wojewódzkich i sanitarnych inspektorów sanitarnych, które - jego zdaniem - może się odbywać z klucza partyjnego. Przypomniał, że do tej pory byli oni powoływani w drodze konkursu. Podkreślił też, że ustawa została przygotowana niestarannie i nierzetelnie. Zaznaczył, że wbrew temu, co powiedział poseł Latos, pozbawia ona samorządy wpływu na bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. "Jeżeli zapisy tej ustawy nie zostaną zmienione, KO nie poprze tej ustawy" - oświadczył.