Dołącz do najlepszych z Godłem "Teraz Polska"

Godło „Teraz Polska” należy do najefektywniejszych znaków promocyjnych. Istnieje od 30 lat i przez ten czas nigdy nie zawiodło zaufania, które pokładają w nim krajowi konsumenci, rzetelnie wskazując to co najlepsze na polskim rynku. Zasady wyboru laureatów Konkursu są tak skonstruowane, że szanse na zwycięstwo w nim mają zarówno małe, lokalne firmy, jak i krajowi potentaci.

- Produkty, usługi i innowacje oznaczone symbolem „Teraz Polska” charakteryzują się wysoką i stabilną jakością, są nowoczesne, wyjątkowe oraz mają atut krajowego pochodzenia. Wysoka rozpoznawalność znaku „Teraz Polska” wśród konsumentów wpływa pozytywnie na działania promocyjne firm, wspomaga budowanie marki, a także wzbudza zaufanie do nagrodzonych przedsiębiorstw - mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, organizatora Konkursu „Teraz Polska”.

Jak Godło „Teraz Polska” jest odbierane przez klientów

Aby potwierdzić w jaki sposób konsumenci oceniają znak „Teraz Polska” Fundacja co roku przeprowadza badania społeczno-rynkowe. Oto podstawowe fakty związane z postrzeganiem Godła „Teraz Polska” przez klientów (Badania zostały zrealizowane przez ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku, w latach 2017-2019).

79,3% respondentów uważa, że Godło „Teraz Polska” jest dobrym sposobem oznaczania wysokiej jakości polskich produktów i usług; - 77% osób, które zauważyły Godło „Teraz Polska” na produktach i usługach, dokonało zakupu tych produktów; - 74,4% badanych jest w stanie podać marki lub grupy produktowe oznaczone Godłem „Teraz Polska”; - 72% badanych twierdzi, że Godło „Teraz Polska” gwarantuje wysoką jakość produktu.

- Znak „Teraz Polska” stanowi dla firm umieszczających go na swoich produktach i usługach proste i czytelne potwierdzenie wysokiej jakości oferty. Jest to szczególnie istotne w kontekście deklaracji dotyczących aktualnych decyzji zakupowych i poszukiwania przede wszystkim produktów charakteryzujących się wysoką jakością. Uważam, że te kwestie są ważne zarówno dla właściciela małej rodzinnej firmy, działającej lokalnie, jak i dla osoby zarządzającej dużym przedsiębiorstwem - mówi Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”.