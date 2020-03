Dostawy prądu i ciepła nie są zagrożone

Spółka tłumaczy w komunikacie, że wdraża kolejne działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa klientom i pracownikom.

"Do odwołania większość spraw załatwić można głównie przez Internet - zamknięte są salony obsługi Energi Obrotu, a także placówki Energi Operatora. Ograniczona została także praca monterów działających w terenie. Wszelkie zgłoszenia dotyczące awarii są przyjmowane jednak jak do tej pory. Zagrożone nie są także dostawy energii elektrycznej" - poinformowała we wtorek Energa.

Zapewniła, że robi wszystko, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

"W Enerdze SA cały czas pracuje Zespół ds. monitorowania zagrożenia COVID-19, który regularnie rekomenduje działania zapobiegające dla wszystkich spółek Grupy. Rekomendowane i przestrzegane są zachowania zgodne z komunikatami Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wszyscy pracownicy, którzy mają taką możliwość, pracują zdalnie. W siedzibach spółek ogromny nacisk kładziony jest na sprawy higieny" - czytamy w komunikacie.

Spółka zapewniła, że szczególnie troszczy się o tych pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z klientem; przede wszystkim o pracowników Energi Obrotu pracujących na co dzień w obsłudze klienta, a także Energi Operatora - np. monterów działających w terenie.

"Energa Obrót do odwołania zamknęła swoje własne salony sprzedaży, taką rekomendację skierowano też do punktów partnerskich (więcej informacji o działaniu placówek znaleźć można na stronie https://www.energa.pl/dom/placowki). Skrócone zostały też godziny pracy infolinii - telefon 555 555 555 dostępny jest teraz od poniedziałku do piątku w godz. 7-16 dla klientów indywidualnych i 8-16 dla przedstawicieli firm. Pracownicy obsługi w większości pracują zdalnie. Do minimum zostały ograniczone też działania marketingu bezpośredniego" - podano.

"Zakażeniom koronawirusem aktywnie zapobiega też Energa Operator. Początkowo przed placówkami spółki pojawiły się pojemniki na dokumenty - wszystko po to, aby zminimalizować kontakt Klient - Pracownik. Teraz działalność placówek została całkowicie zawieszona. Ograniczony do minimum został także zakres prac monterów".