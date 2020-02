Duńska płaca minimalna obejmie transport kombinowany i kabotaż

- W najbliższym czasie Dania planuje wprowadzić nowe przepisy, w myśl których kierowcy zza granicy wykonujący kabotaż na terytorium tego państwa będą rozliczani wg płacy minimalnej, co do której wysokości porozumieją się związki zawodowe. Nowe zasady miałyby obowiązywać także kierowców wykonujących przewozy w ramach transportu kombinowanego w Danii – mówi Mateusz Włoch, ekspert Inelo. – Co ważne zmiany legislacyjne nie będą obejmowały obowiązków w tranzycie oraz w transporcie międzynarodowym – dodaje.

Jakich zmian się spodziewać?

Podpisane porozumienie zawiera kilka elementów, determinujących powstanie nowych duńskich planów legislacyjnych. Najbardziej rewolucyjnym z nich jest wprowadzenie godzinowej stawki minimalnej dla pracowników delegowanych – wykonujących kabotaż lub przewóz kombinowany.

- Obecnie wysokość godzinowej stawki minimalnej nie jest jeszcze znana. Zgodnie z zapowiedziami zostanie ona wypracowana na bazie kilkudziesięciu zawartych pomiędzy pracodawcami, a związkami zawodowymi, układów zbiorowych – wyjaśnia ekspert Inelo.

Kolejnym istotnym elementem wynikającym z umowy, który zostanie wprowadzony jest obowiązek zgłaszania pracowników. Za pośrednictwem elektronicznego systemu przewoźnicy będą rejestrowali delegowanych na teren Danii pracowników, którzy mają wykonywać kabotaż lub przewóz kombinowany. Wśród danych, które trzeba będzie wprowadzić znajdą się m.in. nazwa i adres przedsiębiorstwa wykonującego przewóz, dane kontaktowe, informacje na temat pojazdu - w tym numer rejestracyjny, data rozpoczęcia i zakończenia operacji transportowej, a także imię oraz nazwisko kierowcy.

Zgłoszenie delegowania i umowa o pracę, potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia, a możliwe, że nawet ewidencja przepracowanych godzin – to zbiór dokumentów, które wraz z nowymi regulacjami staną się obowiązkowym wyposażeniem ciężarówki podczas kontroli drogowej. Zatem kierowca zobowiązany będzie przestawić te dokumenty w momencie sprawdzenia przez służby duńskie.

Nowe obowiązki - nowe kary

Co jeśli obowiązki nie zostaną dopełnione? W takich przypadkach przewoźnicy powinni liczyć się z sankcjami finansowymi, których wartość może nawet ulec podwojeniu w sytuacjach powtarzających się przewinień.