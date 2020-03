Duże różnice po pierwszej rundzie rozmów o przyszłych relacjach z W. Brytanią

"Chcę być całkowicie szczery: jest wiele rozbieżności i są one bardzo poważne" - powiedział na konferencji prasowej Barnier.

Najpoważniejsze różnice odnoszą się do zapisów w sprawie równych warunków działania, które mają zagwarantować uczciwą konkurencję między firmami z UE i Wielkiej Brytanii po brexicie. W deklaracji politycznej uzgodnionej jeszcze przed wyjściem Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty obie strony zobowiązały się do utrzymywania najwyższych standardów pracy, ochrony socjalnej, czy środowiska.

Brytyjczycy - jak relacjonował Barnier - nie chcą przełożenia tych deklaracji na zapisy porozumienia i nie chcą ustanowienia mechanizmu, który miałaby zagwarantować, że faktycznie takie standardy będą utrzymywane.

Innym problemem jest to, że Wielka Brytania chce odnawiać co roku osobne porozumienie w sprawie połowów na jej wodach i wodach europejskich. Zdaniem Barniera to niepraktyczne rozwiązanie ze względu na dużą liczbę gatunków ryb. "To co możemy robić z Norwegią, nie uda się z Wielką Brytanią" - oświadczył negocjator UE.

Rozbieżności dotyczą też współpracy w sprawach kryminalnych i wymiaru sprawiedliwości. UE jest na nią otwarta, ale negocjatorzy z Londynu nie chcą formalnie zobowiązać się do kontynuowania przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czy respektowania orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. Barnier podkreślił, że współpraca w tym zakresie może oznaczać np. wymianę danych osobowych i dlatego UE musi mieć mocne zabezpieczenia.

Z informacji przekazanych przez Francuza wynika, że Londyn chciałby zawarcia szeregu mniejszych umów, podczas gdy UE chciałaby jednego porozumienia, którego zapisy miałyby dać TSUE możliwość wydawania rozstrzygnięcia w razie sporu obu stron.

Negocjacje, które były prowadzone w tym tygodniu toczyły się równolegle przy 11 stołach i obejmowały wszystkie obszary poza polityką zagraniczną i obroną, bo Wielka Brytania zaznaczyła, że nie chce żadnych uzgodnień w tych obszarach.

Po trzech i pół roku negocjacji UE ma teraz umowę, na mocy której z Wielką Brytanią łączą ją relacje praktycznie takie jakby ten kraj był w UE, jednak bez przedstawicieli w instytucjach europejskich. Ten okres przejściowy wygasa z końcem 2020 roku i bez porozumienia w sprawie przyszłych relacji firmy oraz obywateli czeka niepewność prawna.