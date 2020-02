W ciągu dwóch lat nastanie internet bez plików cookies

Najpierw, jeszcze w 2017 roku, na taki krok zdecydowała się przeglądarka Safari. W połowie 2019 roku podobną funkcje wprowadził Firefox, a klika dni temu również nowy Edge. Jedynym wyjątkiem jest na razie lider rynku – Chrome, który jest używany przez ok. 64 proc. internautów. Jednak i ta przeglądarka zapowiedziała pozbycie się zewnętrznych cookies w ciągu 2 lat.

W walce o zapewnienie prywatności swoim użytkownikom przodują Safari i Mozilla, co jest dość zrozumiałe. Obie te przeglądarki – prowadzone przez odpowiednio Apple i Fundację Mozilla - nie mają żadnego interesu w tym, żeby działać na rzecz zachowania śledzących nas ciasteczek i chętnie dostosowały swoje oprogramowanie do ducha przepisów, których celem jest ochrona prywatności użytkowników w Internecie. Co innego Google oraz Microsoft, które czerpią pokaźne zyski z reklamy w internecie. Jednak i one zmieniają swoją politykę odnośnie plików cookies.

- Klika dni temu została udostępniona nowa wersja przeglądarki Edge od Microsoft, która wprowadziła funkcję domyślnego blokowania zewnętrznych plików cookies. Według zapowiedzi, podobny ruch na początku lutego br. miał także wykonać Google, którego nowa wersja przeglądarki Chrome 80 również miała zawierać domyślnie włączoną funkcję blokowania plików cookies. Google zapowiedział jednak, że zdecydował się odwlec te zmiany o 2 lata, tak aby branża reklamy internetowej oraz wydawcy stron www mieli więcej czasu na przygotowanie się do nich” – mówi Elżbieta Kornaś, Brand Manager w serwisie Domeny.pl.

Do serwisów będzie trzeba się logować

Przedstawicielka Domeny.pl wyjaśnia, że po wprowadzonych zmianach znaczenie będą miały jedynie wewnętrzne pliki cookies. To za ich sprawą jest możliwe rozpoznawanie użytkowników na witrynie, dzięki czemu nie muszą oni wpisywać tych samych informacji przy jej ponownych odwiedzinach lub gdy przejdą z jednej strony na inną w obrębie serwisu.

- Jednak rola wewnętrznych plików cookies także będzie ulegać stopniowemu ograniczeniu, co zapowiada niedawny ruch przeglądarki Safari, która ograniczyła przechowywanie takich plików na urządzeniach użytkowników tylko do jednego dnia. Również inne przeglądarki będą zmierzać w tym kierunku, choć zapewne nie od razu w aż tak drastyczny sposób jak Safari – ocenia Elżbieta Kornaś.